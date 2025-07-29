Festes
La Canonja presenta la Festa Major d’estiu amb una seixantena d'actes
El pregoner serà el judoka olímpic canongí David García
La sala noble del Castell de Masricart va acollir ahir la presentació de la Festa Major d’estiu de la Canonja que comptarà amb 58 actes. Un d'ells serà el Festival Mamut que tindrà lloc a l’aparcament del Mas de l’Abeurador. Enguany, comptarà amb parades de menjar d’establiments locals.
La Festa Major omplirà d’actes tota la primera quinzena d’agost. Enguany el pregó, que tindrà lloc el 13 d'agost, anirà a càrrec del judoka olímpic canongí, David García.
Segons explica la regidora de festes, Glòria Virgili, «quan jo vaig començar en aquesta regidoria pensava que la festa ja no podia millorar però cada any hem tingut novetats i hem crescut gràcies a la feina de tantíssima gent i a les entitats que sempre tenen idees i iniciatives noves».
Enguany el seguici creix amb la incorporació del Ball de Gitanes, presentarà un projecte d’un element nou de cara als pròxims anys, també tindrà un tram tranquil per a persones amb alta sensibilitat, i celebra nous actes com la Recollida del Ram, la Nanada als Focs i el joc de l’Assassí de la Banana del Mico, que s’allargarà durant totes la Festa Major. El programa també inclou les nits de ball amb les orquestres – que tornen a la plaça Catalunya - migdies musicals, actes esportius i un bingo solidari per lluitar contra l’ELA.
Durant l'acte també es va presentar la imatge del cartell de festes que ha anat a càrrec de l’il·lustrador de còmics Marc Legaz Egea: «Vaig voler representar tots elements del seguici popular canongí, amb una imatge cridanera, amb color lluents i que s’hi respirés sarau. I també representar-hi la gent del poble, protagonista de la festa», explica l'artista.
L’acte va finalitzar al pati del Castell amb un aperitiu on es va poder fer un tastet de la beguda de la Festa major, el BES, creada pels Amics dels Gegants de l’Orfeó i que es trobarà a les barres del Mamut, de la Festa Major, i en alguns bars canongins. Aquesta beguda és el Bes, un combinat de cava, suc de préssec i angostura cítrica, que se serveix molt fred; i la seva versió sense alcohol, el Beset, a base de suc de pinya i beguda de mora.