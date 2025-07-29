Judicial
Absolen un home condemnat a presó per llençar un petard a un agent de la Policia Local d'Altafulla
La magistrada argumenta que no se'l pot condemnar perquè no s'ha acreditat la potencialitat explosiva del coet
L'Audiència de Tarragona ha absolt l'home condemnat a tres anys i sis mesos de presó per llençar un petard contra una agent de la Policia Local d'Altafulla el 15 de febrer de 2019. El Jutjat Penal número 2 de Tarragona el va condemnar per un delicte d'atemptat. Ara bé, la magistrada de la secció segona de l'Audiència Provincial ha estimat el recurs d'apel·lació presentat pel fins ara condemnat, ja que ha considerat que el quadre probatori no és «suficient» per mantenir la condemna. Segons la jutgessa, cap prova ha demostrat la potencialitat explosiva ni el tipus de petard que era, sosté, que es tracta d'una falta de respecte i no d'un acte contra els policies.
En la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, la magistrada assegura que no té dubtes que l'acusat es trobava pels volts de les dotze del migdia del 15 de febrer de 2019 al voltant de la comissaria de la Policia Local d'Altafulla i que va ser ell qui va llençar el petard, des d'una distància d'entre cinc i deu metres, contra els dos agents que estaven a prop de la seu policial, tal com recull la sentència dictada pel Jutjat Penal número 2 de Tarragona, del 27 de desembre de 2024.
«No existeix dubte que el dia dels fets i l'hora descrita, després que els dos policies fessin un tall de subministrament per seguretat de l'àrea on l'investigat vivia d'ocupa, el veiessin a la zona de l'autobús i que ell va tapar-se -la cara -amb el tapaboques i va tirar el petard», indica la jutgessa en la seva resolució. De fet, assenyala que no posa en dubte la «fiabilitat» del reconeixement dels agents ni tampoc que l'home llencés el coet a la zona de la cara de la policia, la qual es va apartar gràcies a l'avís del seu company.
Amb tot, la magistrada accepta les al·legacions fetes en el recurs d'apel·lació i subratlla que cap de les proves practicades en el judici es van fer per demostrar «la considerable potencialitat explosiva del petard que la jutgessa 'a quo' declara provada». Ho justifica a través de les declaracions dels policies, un dels quals va explicar que no havien recollit el petard – com a prova- mentre que l'altre, diu, es va limitar a descriure'l com a «bastant fort».
«Aquesta apreciació, sense haver vist el petard ni efectuat cap comprovació, per part d'una persona que ha reconegut que no li agraden els coets, pot ser exacerbada. De fet, els petards d'alta graduació solen produir una onada expansiva», argumenta la jutgessa de l'Audiència Provincial en la seva resolució.
Davant del fet que no hi ha cap mena de prova que determini les característiques del petard, defensa que no pot «convalidar-se» l'apreciació que es tractava d'un projectil de «considerable potencialitat explosiva». «En aquest cas, el fet que l'acusat llencés un petard als agents, encara que anés dirigit a la zona de la cara, desconeixent el tipus de coet que era; no pot ser considerat un acte d'escomesa contra els agents, ni consumat ni intentat», resumeix.
Per tot plegat, considera que el llançament del petard «no és més que una falta de respecte; però encaixa» en la llei orgànica 4/2015 de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana». Per això, la jutgessa ha estimat el recurs d'apel·lació presentat pel fins ara condemnat i l'ha absolt del delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat pel qual va ser condemnat a més de tres anys de presó.