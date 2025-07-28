Cultura
Melody protagonitzarà les Nits Daurades de Salou, que comencen l’1 d’agost amb quinze dies de festa
La celebració estiuenca combinarà cultura popular i una programació musical diversa
Salou es prepara per viure una de les seves cites més esperades de l’any. Les Nits Daurades 2025, la gran festa d’estiu del municipi, tindran lloc de l’1 al 15 d’agost amb una programació que promet combinar tradició i modernitat en quinze dies intensos de celebració.
L’artista Melody, coneguda per la seva participació a Eurovisió, serà una de les principals protagonistes d’unes festes que, tal com afirma el consistori, «un any més reafirmaran Salou com un referent festiu del sud de Catalunya».
La celebració arrencarà l’1 d’agost amb la recuperació de la Calada de les Malles - Rossegall, una demostració de pesca tradicional organitzada per la Societat de Pescadors Santa Maria del Mar que ret homenatge als antics oficis vinculats al mar. La jornada inaugural inclourà tallers infantils de temàtica marinera durant el matí i, ja a la nit, una sardinada popular a la platja de Ponent acompanyada d’una cantada d’havaneres amb el grup Xicranda.
L’acte inaugural oficial tindrà lloc el 2 d’agost amb el pregó institucional del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, des del Xalet Torremar. La tradicional tronada donarà el tret de sortida oficial a les festes i obrirà pas a la sisena edició de la Batrobada, una cercavila plena de ritme amb la participació del Grup Atabaladors de Salou i diverses colles convidades.
A partir del 3 d’agost, la plaça de les Comunitats Autònomes es convertirà en l’epicentre de la programació musical, amb actuacions diàries que combinaran talent local i artistes de renom.
Diumenge actuarà la Salou Festival Orchestra, dirigida pel reconegut pianista i director Melani Mestre. El dia 5, dimarts, serà el torn dels artistes locals.
Entre els moments més destacats figuren la presentació del nou vestuari de la Mulassa de Salou per celebrar el seu 15è aniversari el 6 d’agost, seguida d’una cercavila i una trobada d’havaneres amb els grups Els Cremats, Som de l’Havana i Peix Fregit.
La cultura popular tindrà un paper protagonista amb el correfoc infantil dels Diables Els Pascualets el 7 d’agost i la Nit del Foc del dia 9, una gran mostra amb els Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, Xaloc i Morena. Aquesta mateixa jornada també inclourà una ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove i un concert tribut a Hombres G.
La programació musical més destacada de les NIts Daurades arribarà amb força els últims dies de festa. El 12 d’agost, Salou viatjarà als anys 80 amb un concert d’OBK i la festa Ochentazo!, mentre que el 13 d’agost serà el torn de Los Vivancos amb el seu espectacle d’impacte visual i artístic.
La cantant Melody pujarà a l’escenari el 14 d’agost, aportant la seva experiència eurovisiva a unes festes que culminaran el 15 d’agost, coincidint amb la festivitat de Santa Maria del Mar, patrona de Salou. La jornada final començarà amb la missa solemne i la processó tradicional de la Mare de Déu, que inclourà un recorregut marítim des de l’Espigó del Moll fins al passeig Jaume I.
El gran castell de focs artificials a les 23.15 hores i el concert final de l’orquestra La Privada posaran el punt final a quinze dies de celebració de les NIts Daurades.