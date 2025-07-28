Municipal
L’Ajuntament d’Altafulla licita les obres de la futura Casa de la Festa
Els treballs de rehabilitació de la Pallissa de Jordi ascendeixen a més de 314.000 euros
L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el procés de licitació del contracte d’obres incloses en el projecte de rehabilitació de la Pallissa de Jordi, també coneguda com la pallissa de l’hospital. Aquesta construcció, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), es convertirà en la futura Casa de la Festa, un espai destinat a les entitats de cultura popular i a preservar el patrimoni festiu de la vila.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al proper 14 d’agost, és a dir, dins un termini de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant.
El projecte, redactat per l’estudi Soffitto Arquitectura SLP, contempla una durada d’execució prevista de vuit mesos. El pressupost base de licitació és de 314.143,77 euros (IVA inclòs) i el contracte es tramita mitjançant un procediment obert simplificat, amb diversos criteris de valoració que poden sumar fins a 100 punts.
El regidor de Festes, Àlex Cañas, ha destacat la importància d’aquest projecte, afirmant que «aquesta rehabilitació representa un pas significatiu en la preservació del patrimoni cultural i popular d’Altafulla, ja que transformarà un element històric en un espai multifuncional i accessible a la ciutadania».
Per finançar aquest projecte, el consistori rebrà una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona i també s'ha sol·licitat una ajuda econòmica a la Generalitat de Catalunya per completar el finançament de les obres.
Aquesta actuació s’emmarca dins del compromís del consistori amb la recuperació del patrimoni històric i la dinamització cultural del municipi.