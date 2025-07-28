Diari Més

Bolca una furgoneta en un accident a l'AP-7 a Roda de Berà

L'incident provoca retencions d'uns dos quilòmetres en sentit Tarragona

Imatge del vehicle accidentat a l'AP-7 a Roda.

Shaila Cid
Publicat per
Shaila Cid

Una furgoneta ha bolcat aquest migdia de dilluns en un accident a l'AP-7 al terme municipal de Roda de Bèra. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís a les 13.29 hores per un incident al punt quilomètric 225 en sentit Tarragona. 

En aquest punt una furgoneta ha topat sola contra la mitjana i com a conseqüència ha bolcat i s'ha quedat al mig d'un dels carrils. Els seus ocupants han sortit pel seu propi peu fora del vehicle i es troben il·lesos. L'incident provoca retencions d'uns dos quilòmetres en direcció Tarragona, ja que només hi ha un carril obert a la circulació i dos es troben tallats.

