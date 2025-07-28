Música
Andrea Grau actuarà aquest dissabte a la Pobla de Mafumet en un concert gratuït
L'esdeveniment es celebrarà a les 22 h a la Carpa dels Jardins del Pavelló, en un ambient nocturn i a l’aire lliure, amb copa de cava i fruits secs de proximitat per a tots els assistents
La jove cantautora tarragonina Andrea Grau serà la protagonista musical d’aquest dissabte a la Pobla de Mafumet. En el marc de les Festes d’Estiu, la cantant presentarà el seu primer treball discogràfic, Un trosset del que porto a dins, en un concert nocturn i a l’aire lliure, amb entrada gratuïta i copa de cava i fruits secs de quilòmetre zero per a tots els assistents.
L’actuació tindrà lloc a les 22 h a la Carpa dels Jardins del Pavelló i promet una vetllada íntima, delicada i amb molt de talent emergent. Andrea Grau (Tarragona, 2003) oferirà un repertori de cançons que parlen d’emocions i vivències quotidianes des d’una mirada jove, amb sonoritats indie pop i tocs electrònics.
Amb aquest concert, l’Ajuntament de la Pobla continua apostant per una cultura de proximitat, jove i accessible, i afegeix una proposta de qualitat a la programació d’unes Festes d’Estiu que no paren de créixer.
Més activitats a l’agost i setembre
La música i la cultura seguiran protagonitzant les properes setmanes. Dins del mateix cicle festiu, destaca la tercera edició de la Pobla Kings League, que reuneix fins a 800 futbolistes en una competició mixta, femenina i sènior a la pista coberta del CEM. També s’hi inclou la 29a Trobada Romescaire (16 d’agost), una cita culinària clàssica al municipi.
La nit del 23 d’agost arribarà el cinema a la fresca amb l’estrena en acció real de Cómo entrenar a tu dragón (2025), mentre que el 30 d’agost, Henry Méndez serà el cap de cartell de la Festa Jove Summer Festival, acompanyat de diversos DJs.
Les Festes d’Estiu clouran al setembre amb activitats com la tradicional Paella Popular (6), la cantada d’havaneres amb rom cremat (10) i el vermut musical de la Diada (11).