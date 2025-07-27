Patrimoni
Salou es prepara per a la reobertura de la Torre Vella, que s'inaugurarà el proper dijous
Després d’un període de rehabilitació integral, l’espai recuperarà la seva activitat el 31 de juliol amb una imatge renovada i un nou logotip
L’Ajuntament de Salou ultima els darrers detalls per a la reobertura de la Torre Vella, un dels edificis més emblemàtics del municipi, construït l’any 1530 com a torre de defensa contra els atacs pirates. Després d’un període de rehabilitació integral, l’espai recupera el dijous 31 de juliol la seva activitat com a centre d'art i cultura amb una imatge renovada i un nou logotip que marca l’inici d’una nova etapa.
La nova identitat visual s’ha concebut sota el concepte de neutralitat al servei de l’art. El logotip, creat amb una sola línia gruixuda que dibuixa de manera simplificada el perfil de la torre, les seves diagonals i la porta d’accés, sintetitza «l’essència arquitectònica de l’edifici sense competir amb el contingut expositiu, que és canviant i viu». La imatge incorpora també un degradat suau que aporta «profunditat i modernitat», adaptable segons el suport gràfic.
Pel que fa a la paleta cromàtica, es manté «l’aposta per la sobrietat i l’elegància», amb una gamma neutra que permet la seva aplicació tant sobre fons clars com foscos. A més, s’ha cuidat especialment la coherència amb la marca institucional de Salou, reforçant així «la vinculació simbòlica entre el monument i la identitat visual del municipi».
Amb aquesta doble acció —la rehabilitació arquitectònica i la redefinició gràfica—, Salou «referma el seu compromís amb la cultura i la conservació del patrimoni».
La inauguració tindrà lloc el proper dijous i comptarà amb l'exposició Cuixart - Alquímia i poètica de la matèria i un concert en homenatge de Pau Casals.