Municipal
L'Ajuntament amplia la neteja, la recollida selectiva i les millores urbanes a Cap Salou
Les actuacions inclouen noves bateries de contenidors, reforç del servei de recollida de voluminosos, millores en espais infantils i obres per dignificar carrers i accessos
L’Ajuntament continua desplegant el seu pla d’actuacions a Cap Salou amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis i dignificar els espais públics d’aquesta àrea del municipi.
Aquesta actuació transversal implica diverses regidories i s’emmarca en la voluntat del consistori de «garantir una atenció constant i coordinada al territori». A més, s’escolten i tenen en compte les propostes del Consell Territorial de Participació Ciutadana de Cap Salou, espai de participació veïnal clau per detectar necessitats i consensuar solucions.
Una de les principals línies d’actuació ha estat l’ampliació del servei de recollida selectiva, amb la instal·lació de noves bateries de contenidors per a les cinc fraccions (orgànica, rebuig, envasos, paper i vidre) i la incorporació de punts específics per al reciclatge d’oli usat i piles. També s’ha reforçat el servei de repàs per prevenir desbordaments i actuar davant abocaments incívics.
En matèria de neteja viària, s’ha incrementat la dotació d’equips i s’han ampliat els recorreguts, especialment durant la temporada alta, per garantir un millor manteniment dels espais. A més, s’ha ampliat el servei gratuït de recollida porta a porta de restes vegetals, que ara s’ofereix durant tot l’any, i s’ha incrementat fins a sis dies per setmana la recollida de mobles i voluminosos. El consistori preveu implantar pròximament minideixalleries fixes tipus MUPI per millorar la cobertura del servei i complementar el sistema actual.
Pel que fa a les millores urbanes, s’han executat obres d’adequació i manteniment en diversos punts de Cap Salou: la retirada de la barana de fusta del carrer Lledoners, la reparació d’una barana d’acer inoxidable a la carretera de la Costa, l’adequació del pàrquing de terra al voltant de l’església de Sant Jordi, la millora del pas de vianants del carrer Pla de l’Era i actuacions per facilitar l’accés a les platges.
També s’han fet millores a diversos espais infantils, i pròximament s’instal·larà una zanja o tanca de protecció en un d’aquests parcs per incrementar la seguretat dels infants i famílies usuàries.
Aquest conjunt d’intervencions forma part d’una estratègia municipal sostinguda en el temps per mantenir i elevar els estàndards de qualitat urbana i ambiental a Cap Salou.