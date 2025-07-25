Religió
La reobertura de l’església de Sant Feliu de Constantí, més a prop
Els tècnics de l’arquebisbat confirmen un informe favorable i anuncien les darreres actuacions per als propers mesos
La reobertura de l’església de Sant Feliu de Constantí, tancada des del març de 2016 a causa de problemes estructurals, és cada cop més a prop. Dimarts, 22 de juliol, va tenir lloc una trobada informativa a l’Ajuntament de Constantí, en la qual els tècnics de l’arquebisbat de Tarragona van exposar l’estat de l’edifici i van detallar les actuacions previstes per als propers mesos.
Després d’un període de seguiment que es va iniciar el 2023 amb la implementació d’un sistema de monitorització estructural, els tècnics han pogut constatar, a partir de la lectura de les dades recollides, una estabilització de les esquerdes que permeten plantejar-se un nou horitzó.
Abans de la reobertura al culte i a la ciutadania, caldrà dur a terme diverses actuacions de consolidació i seguretat, entre les quals destaquen: una revisió de la teulada i les encavallades, una revisió de les voltes, a més de garantir l’estabilitat estructural del cor. El darrer pas serà la neteja integral de l’interior del temple.
A partir del mes de setembre, per tant, començaran a treballar en els estudis previs que determinaran l’abast del projecte tècnic que integrarà totes i cadascuna de les accions necessàries. Paral·lelament, i com a mesura de seguretat imprescindible, la monitorització estructural es mantindrà de manera continuada, perquè es considera necessària per a la vigilància preventiva de l’edifici tant durant les obres com un cop reobert.
L’arquebisbat de Tarragona i l’Ajuntament de Constantí valoren «molt positivament» aquest pas decisiu, que «referma el compromís amb la conservació del patrimoni cultural i la recuperació de l’església com a espai de culte i trobada per a la comunitat de Constantí».