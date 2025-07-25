Festes
El Morell arrenca amb música els primers dies de Festa Major
L’actor Joan Pera oferirà el pregó en un programa que també celebra els 40 anys dels Diables i els 30 del Drac
El Morell ja té en marxa una nova edició de l’esperada Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén, que va arrencar els seus primers actes esportius aquest dijous i que s’allargarà fins el pròxim 4 d’agost.
«Cultura popular, música, espectacles, gastronomia i activitats per a tots els públics, amb especial atenció a la tradició i a la participació ciutadanas», destaca el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig. Aquest 2025, tenint en compte les dates de la festa, «hem volgut repensar l’estructura per fer-la més equilibrada i còmoda per a tothom», exposa l’alcalde, Eloi Calbet. Així, els concerts més multitudinaris s’avancen als dies 25 i 26 de juliol, mentre que el segon cap de setmana hi haurà un ambient més relaxat, amb les cites més tradicionals.
Més enllà dels concerts, que protagonitzaran Flashy Ice Cream, Boom Boom Fighters, La Ludwig Band i Mama Dousha, el programa queda conformat per més d’una trentena d’activitats organitzades, en gran part, des de les entitats del municipi. Així, no faltaran el tir al plat, els balls country, les temptes de vaquetes, la concentració de vehicles clàssics, les sardanes o l’esport amb un torneig 3x3 de futbol sala o la 62a Cursa Ciclista Gran Premi del Préssec. I propostes, també, per a tots els públics, com el tobogan aquàtic, el cinema a la fresca, la proposta El cofre del tresor o un espectacle de circ i un d’hipnosi i mentalisme.
Pel que fa a la tradició i la cultura popular, l’1 d’agost hi haurà el pregó amb el reconegut actor Joan Pera, una de les cares més estimades del teatre i la televisió catalanes, i a continuació el sopar popular, amb l’actuació de la Bandarra Street Orkestra, i la revetlla amb Hotel Cochambre i DJ per rematar la nit. El dia 2 arribarà el torn de la Zeuzera Pyrina Refrescant, i diumenge dia 3, el vermut de Festa Major i el seguici cerimonial. I com sempre, el punt final a deu dies de festa el posarà el Ball de Sant Miquel i correfoc del Ball de Diables i del Drac del Morell.
En aquesta ocasió la imatge de la festa es basa en el toc de timbals, un so implícit a aquests dies, i l’estudi morellenc Pàkaru han creat una tipografia a partir del toc de les baquetes de diversos membres de l’Embruix.