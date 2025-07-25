Cultura
Un hotel de Salou instal·la una mostra permanent sobre la vida i l’obra de l’arquitecte Antoni Bonet
Es tracta d’un espai didàctic permanent amb explicacions, fotografies, maquetes i mobiliari dissenyat per Bonet
L’antic Hotel Cala Vinya de Salou és una de les obres més destacades de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana (Barcelona, 1913-1989). Construït el 1962, portava 20 anys tancat fins que l’empresa SunClub Hotels el va adquirir per reformar-lo, mantenint l’estructura original i l’aire retro. Reobert el passat mes de juny, acull al vestíbul una mostra permanent sobre la vida i l’obra de Bonet, comissionada pels investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV Juan Fernando Ródenas, Carlos Gonzalvo i Gilermo Zuaznabar, i amb fotografies de Manolo Laguillo.
La instal·lació d’aquesta exposició, anomenada Aula d’Arquitectura Antoni Bonet, era una de les condicions que va posar el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Salou al nou Hotel SunClub CalaVinya per compensar, amb un retorn a la societat, la modificació de les normes urbanístiques necessària per tirar endavant la rehabilitació.
En la mostra es destaquen sobretot els projectes que Bonet va desenvolupar a Salou, on també va idear la Casa Rubio, els apartaments Cala Vinya, Xipre, Reus i Madrid, i diversos equipaments a la cala Crancs. Altres edificis reconeguts d’Antoni Bonet són la Casa Gomis, al delta del Llobregat, referent del racionalisme, i el Poblat HIFRENSA, construït per allotjar els treballadors de la central nuclear de Vandellòs, a més de diversos projectes de renom a Barcelona, Madrid (l’edifici del Tribunal Constitucional), l’Argentina i l’Uruguai, entre d’altres.
Així, l’exposició, que estarà sempre oberta a la ciutadania, conté textos explicatius sobre la vida i els projectes de Bonet, fotografies, vinils i maquetes, i alguna peça de mobiliari dissenyada per ell, com ara la famosa butaca BKF. Segons Juan Fernando Ródenas, coneixedor de l’obra de l’arquitecte barceloní, la mostra es concep com un espai didàctic, «un petit museu d’arquitectura» que posa en valor la figura de Bonet, un arquitecte, amb arrels al Camp de Tarragona, amb un estil molt lligat al territori i, sobretot, al paisatge. «Els seus projectes acostumen a integrar-se i a adaptar-se al màxim al medi físic on s’aixequen, buscant el camuflatge», afirma l’investigador de la URV. Aquestes característiques són especialment evidents en els projectes de Bonet al Cap de Salou.