Alcalde de Vilallonga del Camp
Política
Gerard Gené: «Estem molt satisfets d’aquest inici de mandat i de les millores fetes en el servei d’aigua»
L'alcalde de Vilallonga del Camp repassa els dos primers anys de mandat municipal i el programa d'actes de la Festa Major
Com es presenta la Festa Major?
«La Festa Major es manté dins dels que es podria considerar que és una línia tradicional, però adaptada cada any més a l’objectiu d’arribar a tothom i que tothom se la faci seva».
Quins actes destacaria del programa?
«En podríem destacar molts, però jo diria la Nit Jove, un clàssic del poble com és el sopar a benefici de la Lliga contra el Càncer, la festa multicultural o els castells…»
…De fet, enguany hi ha una novetat important al voltant de la diada castellera.
«És cert. El ple va decidir per unanimitat que la diada passi a denominar-se Memorial Pau de Magrinyà Claramunt, en record al vilallonguí de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que ens va deixar prematurament el maig passat. Volem que a partir d’ara els castells a Vilallonga serveixin de record a aquest casteller i veí nostre».
Més enllà de la festa, enguany es compleixen dos anys de mandat. Quina valoració en fa?
«Han estat dos anys intensos. Quan comença un nou equip, els primers mesos són durs, però el temps ha passat molt de pressa i estem molt satisfets de la feina feta».
Quin seria el problema que més li ha fet perdre la son?
«Vam entrar en plena crisi per la sequera i d’entrada vam fer un pla de xoc. Tenim dos pous i aigua del CAT, però els números no sortien, de manera que es van fer canvis en els equips i sistemes de gestió i, sobretot, s’han resolt molts problemes optimitzant recursos i evitant pèrdues per la xarxa. Estem molt satisfets de com s’ha pogut resoldre, perquè la reducció de pèrdues per fuites ha estat molt gran».
Els carrers del nucli antic també han estat un dels espais on s’ha treballat, oi?
«Sí, tenim tres carrers en obres a punt de finalitzar amb ajudes del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), on s’ha renovat el paviment i la totalitat dels serveis, i ja estem treballant en un projecte per al pròxim PUOSC. A banda, s’han fet dos plans de substitució de lluminàries públiques per tecnologia LED, fa uns dies es va adjudicar el tancament perimetral del parc de les Parades i hem treballat en un estudi de mobilitat urbana amb la Diputació».
El ritme d’actuacions és notable. Espera mantenir-lo el que resta de mandat?
«S’ha d’afinar molt a l’hora de fer inversions, perquè no disposem de grans ingressos com altres pobles veïns. Cal fer molta feina de gestió i treure el màxim rendiment al pressupost. Darrerament, hem canviat la maquinària de les piscines, hem posat plaques solars a l’escola i s’han fet millores a la biblioteca, però tot això exigeix buscar suport econòmic i aprofitar al màxim qualsevol romanent de qualsevol partida».
Parlava de municipis veïns, on hi ha grans implantacions industrials. Us plantegeu seguir aquest camí?
«Hi hem treballat i s’han fet gestions per a disposar de terreny industrial, que és el que ens fa falta. Pensem que és factible captar inversions de petites i mitjanes empreses, però sempre parlaríem d’un projecte a llarg termini».