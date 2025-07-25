Mobilitat
Altafulla licita la construcció d’un nou carril bici al carrer Marquès de Tamarit
El projecte estarà finançat al 100% pel Servei Català de Trànsit
L’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat el procés de licitació del contracte d’obres per a la construcció d’un carril bici al municipi. Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte de mobilitat segura i sostenible que preveu unir l’entrada al nucli urbà, entre la urbanització Robert i la carretera de la platja, mitjançant un itinerari ciclista segur pel carrer Marquès de Tamarit.
El projecte estarà finançat al 100% pel Servei Català de Trànsit, dins de les actuacions per fomentar la seguretat viària i la mobilitat activa als municipis catalans.
El termini de presentació d’ofertes s’inicia demà, 26 de juliol, i finalitzarà el 14 d’agost. Les empreses interessades hauran de presentar les seves propostes exclusivament a través de la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, utilitzant l’eina de sobre digital, disponible en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla.
El projecte té un pressupost base de licitació de 143.863,95 € (IVA inclòs) i un termini d’execució previst de dos mesos. L’actuació contempla treballs d’enderrocs, pavimentació, instal·lació de senyalització, millora de l’enllumenat, col·locació de tanques i mesures de seguretat i salut laboral.
Amb aquesta nova infraestructura, l’Ajuntament d’Altafulla aposta per fomentar la mobilitat activa i segura, contribuint a reduir l’ús del vehicle privat i millorant la connexió entre zones residencials i la façana litoral del municipi.