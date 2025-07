Els Pallaresos es posa en ‘mode Festa Major’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Pallaresos entrarà aquest divendres en les seves dues setmanes més intenses d’activitat festiva amb l’arrencada de la Festa Major de Sant Salvador. El programa s’allargarà fins el dimecres 6 d’agost i inclou una agenda repleta de propostes que van des de tallers de defensa personal o ball, a tornejos de dòmino, tennis taula o petanca, així com gimcanes geganteres, sopars populars i una gran quantitat d’iniciatives veïnals repartides tant pel seu nucli històric com per les diverses urbanitzacions que formen el municipi.

Entre les celebracions festives més destacades hi ha la clàssica arrencada dels gegants o la sortida del seguici festiu, a més de la diada castellera o concerts i actuacions musicals amb un marcat caràcter local, donat que s’aprofitarà la festa per comptar amb actuacions de l’agrupació de DJs locals i també de la cantant pallaresenca Misty, finalista al concurs televisiu Eufòria. Pel que fa a les activitats organitzades per les entitats, es pot destacar el sopar de la gent gran, la mostra d’estris del camp d’Afer de Dona, el vermut dels diables, la gimcana de la colla gegantera, entre altres.