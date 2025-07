Constantí es prepara pel seu primer gran cap de setmana de Festa Major

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Constantí enceta aquest dijous la celebració dels actes previs de la seva Festa Major d’estiu, dedicada a Sant Feliu Màrtir (conegut també com a Sant Feliu de Girona), un màrtir cristià d’origen nord-africà mort a Sant Feliu de Guíxols a principi del segle IV per defensar la seva fe i que segles després es va convertir en patró de la localitat tarragonina.

En el programa d’aquest primer cap de setmana festiu destaca la diada castellera que se celebrarà dissabte a la tarda amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls, a més d’activitats esportives com el patinatge, el torneig d’escacs ràpids o les exhibicions motociclistes. El vessant més festiu s’ha reservat per al concert que dissabte oferiran els grups Sin Fianza, Three Minds i Töxik.

Un altre dels actes més significatius d’aquests primers dies de la festa serà la sortida del seguici festiu prevista per al pròxim dijous, la vigília de Sant Feliu, on es podrà gaudir de la cercavila completa amb tots els elements del seguici local. Aquest serà el preludi del dia central de la festa, el divendres 1, amb l’ofici religiós, la nova sortida del seguici, sardanes, concerts i ball.

Tot plegat servirà per encetar segon cap de setmana de celebracions, centrat en aquest cas en les activitats tradicionals, els vermuts populars, els correfocs o les nits de Barraques, on es comptarà amb les actuacions de formacions com ara Els Catarres, Flashy Ice Cream o PD Petardeig.