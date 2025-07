Joan Martí Pla és escollit nou president del Consell Comarcal del Tarragonès

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí, ha estat investit com a nou president del Consell Comarcal del Tarragonès en una sessió extraordinària celebrada aquest dilluns a la tarda al Saló de Plens de l’ens supramunicipal. Pla, de Junts-CM, encapçalarà la institució durant els darrers dos anys de la desena legislatura, donant compliment a l’acord de govern pactat a l’inici del mandat. El relleu s’ha produït amb el suport dels grups comarcals del PSC-CP, Junts-CM i En Comú Podem-C, actuals socis de govern.

Amb una llarga trajectòria dins de la corporació –en forma part des del 2003–, Joan Martí Pla ja havia exercit la presidència entre el 2019 i el 2021. En aquesta ocasió, ha estat escollit amb 20 vots favorables, després que els grups comarcals presentessin les seves candidatures i que la votació, com és tradició, es fes mitjançant vot secret dipositat en una urna.

El ple es va iniciar amb la intervenció de Salvador Ferré, president sortint, qui va sol·licitar formalment que els 33 consellers i conselleres acceptessin la seva renúncia. Tot seguit, va pronunciar un emotiu discurs de comiat on destacà la tasca realitzada en els darrers dos anys, agraint alhora el compromís i la responsabilitat de tot el personal del Consell i de les forces polítiques representades.

Durant el seu primer discurs com a nou president, Joan Martí Pla va posar en valor la col·laboració entre els socis de govern, qualificant el pacte com a «fructífer i molt positiu». Va subratllar que l’entesa ha aportat estabilitat i ha permès avançar en benefici del territori i de la ciutadania. En aquesta nova etapa, s’ha compromès a seguir una línia continuista i ha estès la mà a l’oposició per «treballar plegats».

Finalment, va tenir unes paraules d’agraïment cap als treballadors i treballadores de la institució, destacant que són «l’engranatge que fa funcionar cada dia el Consell» i que la seva feina sovint discreta però constant és fonamental per fer possible els projectes i serveis que arriben als municipis. També va reiterar la seva confiança en el gerent, F. David González, de qui en lloà la tasca des de la seva incorporació el darrer setembre, subratllant la seva implicació i lideratge tècnic.