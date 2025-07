Creixell enceta quatre dies de festa dedicats a Sant Jaume

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Creixell inicia aquest dijous la Festa Major de Sant Jaume, que enceta quatre dies d’activitats per a tots els públics, amb una oferta variada que combina tradició, cultura, espectacles i molta música. El programa inclou actes tradicionals com el pregó, la cercavila amb gegants i diables, i diversos espectacles de carrer que marcaran l’inici de la festa amb força i entusiasme. No hi faltaran tampoc les representacions teatrals, els concerts i les activitats familiars que ompliran els espais públics de vida i color.

Les nits de festa major es viuran amb intensitat, amb música en directe, sessions de ball i un ambient festiu als carrers i places del municipi. El foc i la pólvora també tindran un paper destacat, culminant amb un gran espectacle final que posarà el punt i final a la celebració.

La tradició de les festes creixellenques en honor a Sant Jaume es remunten a segles enrere i les Ordinacions de Creixell ja parlen d’aquesta celebració. És tradicional per Sant Jaume l’acompanyament de les autoritats en l’anada a l’Ofici Solemne, previ a la ballada de Sardanes. També cal remarcar la processó amb la imatge de Sant Jaume pels carrers de la Vila, així com, des de fa uns anys, el seguici popular format pels gegants i els capgrossos de la Vila, la colla gegantera Esmarris de Creixell, la colla Geganters i Capgrossos de Creixell, la colla del Ball de Diables de Creixell, la colla Units pels Gegants, els trabucaires del Ball del Serrallonga i les espurnes de Creixell.

La Festa de Sant Jaume és en realitat la Festa Major Petita de Creixell, però al llarg dels darrers anys, amb el canvi econòmic de l’agricultura al turisme, la Festa de Sant Jaume ha anat agafant pes i adquirint més importància.