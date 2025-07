Condemnen a 15 anys de presó l'home que va asfixiar la seva parella en un hotel de Salou

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a quinze anys de presó l'home declarat culpable de matar la seva parella en un hotel de Salou el 2 de juliol de 2023. En la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, la magistrada de la secció segona dictamina que l'acusat és autor d'un delicte d'assassinat i considera que concorren l'agreujant de parentesc i l'atenuant de consum d'alcohol i drogues. La jutgessa ha desestimat les peticions de les acusacions que demanaven els agreujants de gènere i el d'abús de confiança al·legant que amb la traïdoria suposaria penar-lo doblement.

Pel que fa a la responsabilitat civil, l'home haurà d'indemnitzar el fill de la víctima, la mare i els seus dos germans en 270.000 euros en total. La magistrada de la secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona ha considerat que concorre la conducta dolosa a títol de dol eventual i ha assenyalat que els membres del jurat van declarar provat que l'home va causar la mort de la seva parella mitjançant l'estrangulament, provocant que la causa fos per asfíxia. «Pels membres del jurat concorre també la traïdoria», recull la sentència de 121 fulls, en la qual la jutgessa determina que els fets s'han de qualificar d'assassinat.

Pel que fa als agreujants de responsabilitat criminal, la magistrada dictamina que en aquest cas no hi ha «cap dubte» sobre la relació de parella que mantenien el condemnat i la víctima. En aquest sentit, sosté, que això justifica l'aplicació de l'agreujant de parentesc. «El Tribunal Suprem en la sentència de 16 de desembre de 2022 indica que aquest agreujant s'integra tant per estar com per haver estat lligat de forma estable per anàloga relació d'afectivitat matrimonial, 'que la relació persistís o que hi hagués en aquell moment una suspensió (on les relacions, indica el recurrent, seguien sent amistoses) fos provisional o definitiva, esdevenia una dada intranscendent», diu la magistrada respecte a la petició de la defensa de no aplicar-lo, ja que la relació ja estava acabada.

En canvi, la jutgessa ha desestimat l'agreujant de discriminació de gènere perquè afirma que no ha quedat acreditat que l'acusat cometés el crim pel fet que la seva parella fos dona. «Ni els actes desenvolupats en la seva acció criminal evidencien un objectiu de sentir-se superior a ella», indica en la resolució. I afegeix que de la prova documental, en concret dels missatges transcrits dels seus telèfons, no s'aprecia que l'investigat «sotmetés» a un control a la dona ni que fos «gelós, possessiu, que tingués el temor que fos infidel o que l'amenacés quan parlaven de trencar la relació».

Davant d'això, sentència que no hi veu «cap» element que li permeti apreciar aquest agreujant. «En definitiva, que l'acusat matés la seva parella- segons el jurat- pel fet que ella volgués deixar la relació no resulta demostratiu que per la seva condició de dona estigués sotmesa i subordinada a ell; i no consta justificat que hagi comès el delicte atenen uns estereotips de gènere que atribueixin a la dona un paper de subordinació i dependència respecte al baró», argumenta la magistrada.

També ha desestimat l'agreujant d'abús de confiança amb l'argument que no ha trobat cap element integrant d'aquesta circumstància més enllà de la mateixa naturalesa de la traïdora proditòria. Segons la jutgessa, l'estat de la víctima donat pel consum de drogues i d'alcohol, així com l'envergadura física i la privacitat de l'habitació de l'hotel són els motius que van facilitar la comissió del crim i no pas el de la confiança derivada del fet que eren parella.

«Apreciada l'agreujant de traïdoria, en aquest cas no es pot aplicar l'abús de confiança; i l'apreciació d'ambdues suposaria penar dues vegades l'aprofitament per l'agressor de l'absència de reacció defensiva basada en una relació de parella que inhibeix la sospita davant d'una possible agressió», defensa en la sentència. De fet, insisteix, que en aquest cas l'àmbit reservat de l'habitació, la diferència de la corpulència de tots dos i l'estat pel consum de tòxics són els aspectes que integren la traïdoria. «Per tant, descarto afegir a la traïdoria l'agreujant genèrica d'abús de confiança de l'article 22.6 CP», sosté.

Finalment, respecte a l'atenuant de consum d'alcohol i de drogues, recorda que el jurat va considerar que el processat tenia les capacitats «moderadament afectades». Per això, dictamina que s'ha de tenir en compte aquesta circumstància en la pena. En la sentència, la magistrada explica que es tractava d'una relació sentimental de «poca projecció temporal, de set mesos i no tots ells de convivència, la qual no pot tenir el mateix pes» en aquells casos on la víctima i el victimari mantenen més anys de relació.

Per la qual cosa, i conjuntament amb l'atenuant del consum de drogues i alcohol, considera que preval el fonament atenuatori, el qual comporta la imposició d'una pena inferior en grau, i per tant indica, que s'ha d'imposar una pena d'entre 7 anys i 6 mesos a 15 anys. «Dins d'aquesta forquilla, el reconeixement de l'agreujant i la motivació del fet, porten a la imposició de la pena màxima, que és de 15 anys de presó», sentencia la jutgessa.

Indemnització de 270.000 euros

Per tot plegat, la magistrada ha condemnat l'home a quinze anys de presó per un delicte d'assassinat. També li imposa la prohibició d'aproximar-se a 1.000 metres dels familiars de la víctima i de comunicar-s'hi durant un període de 25 anys. Quant a la responsabilitat civil, el condemnat haurà d'indemnitzar la quantitat de 150.000 euros al fill de la víctima, en 20.000 als dos germans d'ella i en 80.000 a la mare. A més, haurà d'abonar les costes processals. El condemnat pot presentar un recurs d'apel·lació contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Peticions de les acusacions

Després del veredicte de culpabilitat, Fiscalia va demanar 20 anys de presó per un delicte d’assassinat i va rebaixar en un any la petició feta en l'última sessió del judici. El ministeri públic va mantenir els agreujants de parentesc, discriminació de gènere i va afegir l’atenuant de drogaddicció. També va sol·licitar una indemnització de 350.000 euros pels familiars de la dona morta.

Per la seva banda, l’acusació particular va mantenir els 30 anys de presó pel delicte d’assassinat, amb els agreujants d’abús de confiança, discriminació de gènere i el de parentesc. Alhora, va demanar una indemnització de 405.000 euros, dels quals 170.000 eren pel fill; 100.000 per a la mare, 50.000 pel padrastre, 25.000 per l’avi i 30.000 pels dos germans. Finalment, la defensa va sol·licitar la pena «mínima possible».