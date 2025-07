Pere Segura: «Els Figa Flawas havien vingut a la FiM fa dos anys i teníem moltes ganes de portar-los, era un deute pendent»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Estem a punt d’arrencar la Festa Major, però enguany l’estiu està marcat per unes temperatures altíssimes. Això s’ha tingut en compte, a l’hora de programar?

«En general no, perquè moltes activitats ja són de cara a la tarda i nit. I en les que es fan fora d’aquest horari, ja busquem que no hi hagi incidència directa del sol: el Torneig llampec d’escacs, per posar un exemple, es fa buscant umbracles. Per tant, no hi ha cap activitat que pugui ser delicada en aquest sentit excepte, potser, les esportives. Però com que la Travessa es fa al mar, els participants ja queden d’alguna manera protegits de les temperatures».

Enguany la Pineda està afectada per les obres. Això ha obligat a modificar d’alguna manera el programa?

«Sí. Ha afectat el programa d’enguany i afectarà també el del futur. Aquest any hem defugit anar a la zona d’obres que avui en dia està impracticable, buscant ubicacions en altres zones de la Pineda que a la gent no li són estranyes, perquè ja s’han utilitzat altres vegades per fer activitats. I, de cara al futur, també caldrà repensar-ho, perquè el que avui dia és una gran carretera desapareixerà. Tindrem un gran passeig amb zones per fer espectacles, però no podran ser espectacles massius, perquè aquell espai estarà estrangulat per zones verdes. En canvi, hi haurà altres activitats, com el castell de focs, que es podran disfrutar molt millor».

Anem al programa de festa. Quins són els grans eixos?

«Les festes majors tendeixen a ser evolutives, però mantenint una estructura que és sempre similar. A Vila-seca també. Per a nosaltres és una festa mediterrània, per compartir, d’espais oberts, d’activitats de tarda i nit i de grans concerts, sempre acompanyats per la tradició».

Enguany el llibret de la programació llueix un segell que indica les propostes que són de Km 0.

«Aquesta intenció l’hem tingut sempre, però ens vam adonar que de vegades no quedava prou ben reflectit. El que hem fet és, senzillament, posar-hi un segell perquè es visualitzi millor. Penso que això és positiu per als artistes, però també és una manera de fer visible una cosa que estem fent des de fa anys, a banda d’incorporar una mirada inclusiva i igualitària».

Aquest any els caps de cartell són els Figa Flawas. Ha costat molt portar-los?

«Els Figa Flawas van venir fa dos anys a la FiM i l’estiu passat ens vam quedar amb les ganes de portar-los, perquè van tenir un excés d’agenda i concerts i va quedar pendent aquest deute, que enguany hem pogut resoldre. Ens fa molta il·lusió que aquest concert es pugui fer a Vila-seca».

Fa uns anys vau introduir un programa de prevenció i atenció a les violències masclistes durant les festes. Està funcionant bé?

«Sí, està funcionant molt bé que hi hagi aquests punts en els llocs on hi ha activitats importants, sobretot en les nocturnes. Per sort, hem tingut poques incidències i bastant aïllades, però de totes maneres és un element de presa de consciència. La primera idea quan s’organitza una festa és el control de determinades conductes i, en aquest sentit, podem dir que les nostres festes sempre acaben desenvolupant-se de manera correcta. Una festa, perquè sigui pletòrica, ha de començar bé, però també ha d’acabar bé».

Enguany se celebra el 250 aniversari de la primera referència escrita del Seguici.

«Jo sempre explico que a Vila-seca els hem passat per la dreta a altres ciutats que es feien referents pel que fa al Seguici. Però la realitat és aquesta: tenim constància d’un document escrit de quan va tornar a sortir el Seguici. I, a més, està descrit amb els diferents balls que hi van participar. Per tant, el nostre Seguici té, com a mínim, 250 anys, independentment que hagi pogut tenir una intermitència. Això ens fa molt contents, perquè de vegades menystenim la pròpia història».

Quins són els imprescindibles de l’alcalde?

«Bé, jo com a alcalde tinc una participació massiva en la festa. D’una banda, perquè m’agrada molt trobar petits espais compartits amb els veïns i les veïnes, que de vegades aprofiten per explicar-me alguna problemàtica. Però també perquè és una bona manera d’analitzar què funciona i què no. Ara, si em preguntes quines activitats m’agraden a mi particularment, et diré que m’agrada molt la Travessa, i la faig sempre. També m’agraden moltes activitats que es fan a la plaça d’Estudi, perquè em retornen a aquella Vila-seca de poble. També m’agraden els grans concerts i l’Espai Cubik. A l’Espai Cubik li tinc una estima especial, perquè el vaig impulsar quan era regidor del Patronat de Turisme, juntament amb el meu equip, i va ser un repte. Ara ja forma part del nostre imaginari, però es va construir des de zero».