La nova experiència immersiva de PortAventura World: les 'Moonride Music Nights'

Aquest estiu, PortAventura World presenta les Moonride Music Nights, una proposta inèdita que portarà als visitants a explorar el parc temàtic de la Costa Daurada des d’una nova perspectiva. Durant quatre dissabtes —2, 16 i 30 d’agost, i 6 de setembre—, la música i l’animació ompliran cada racó del parc en una experiència nocturna immersiva i festiva.

Dissenyades com a nits temàtiques amb una programació artística especial distribuïda per totes les àrees del parc, les Moonride Music Nights reforcen l’oferta d’estiu amb una proposta pensada per a públics de totes les edats, que combina entreteniment, animació i adrenalina a PortAventura Park.

Els visitants que disposin de qualsevol tipus d’entrada al parc aquell dia podran accedir sense cost addicional a la Moonride Music Night. A més, aquells que vulguin viure només l’experiència de manera més relaxada tindran l’opció d’adquirir una entrada exclusiva per a l’esdeveniment nocturn.

DJ sets, mariachis, música country, havaneres, line dance, minidiscos i espectacles de carrer ompliran de vida escenaris com Mediterrània, México, Far West, China o SésamoAventura fins a la 01:00 h. També es podrà gaudir, en aquest mateix horari ampliat, de grans atraccions com Shambhala, Dragon Khan, Furius Baco o Uncharted: El Enigma de Penitence, entre moltes altres.

Les Moonride Music Nights se sumen així a la programació especial de l’estiu, on també destaquen espectacles emblemàtics com Noches de Fuego en Tahití, Birthday Parade i FiestAventura 30 Aniversario.