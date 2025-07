Vila-seca i la Pineda viuran la seva Festa Major del 25 al 3 d'agost

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Vila-seca i la Pineda es preparen per viure la seva Festa Major d'Estiu del 25 de juliol fins al 3 d’agost. Durant 10 dies, Vila-seca i la Pineda ompliran d'actes per a tots els públics com espectacles familiars, concerts, cercaviles, tradicions populars i propostes per a joves i grans.

El tret de sortida el donarà l’espectacle familiar INKOGNITO de la Cia. Express el 25 de juliol al parc del Pinar de Perruquet, seguit d’una pernilada solidària organitzada per Sosciathlon, havaneres amb el grup Ultramar, i una Nit Tribut amb DJ i homenatge a La Oreja de Van Gogh, que animarà el passeig marítim fins a la matinada.

Dissabte serà una jornada molt intensa amb una Diada Castellera que comptarà amb la participació de Xiquets de Vila-seca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A la nit, el protagonisme serà per al correfoc amb els Diables de Vila-seca i un espectacular castell de focs d’artifici a la platja del Racó. La festa seguirà amb el concert de The Big Mouthers i DJ fins a les 4 h.

Diumenge 27 de juliol destaca pel concurs de pintura ràpida, el torneig d’escacs, la Travessia Nedant «Platja de la Pineda», i una extensa oferta de vermuts musicals per Vila-seca. A la tarda, el Seguici Tradicional recorrerà els carrers amb balls, gegants, diables i grallers, des del jardí del Castell de Vila-seca. Un seguici que, enguany, serà especial perquè celebrarà els 250 anys de la seva primera referència escrita.

L’agenda inclou diverses nits joves i espectacles familiars: des de l’humor de Dani Pérez, fins a sessions de DJ amb Rubén Romero i l’AMEV, concerts de rumba amb Vergüenza Ajena o música electrònica a l’Espai CUBIK.

El Gran Concert de Festa Major, el dissabte 2 d’agost, reunirà a Figa Flawas i Fugados de Alcatraz al parc de la Riera. El mateix dia, també es podrà gaudir de la cercabirra, la diada castellera i més activitats a la Terrasseta d’Estiu al jardí de la Biblioteca.

La cloenda de la Festa Major d’Estiu el diumenge 3 d’agost, dia que es commemora la Invenció del Cos de Sant Esteve, es viurà amb les matinades, la Missa Major, el Ball de Sant Esteve, les havaneres amb Penjats de l’Ham, la cercavila de trabucaires, el correfoc del Ball de Diables, i gran castell de focs d’artifici, aquest cop a la Via Màxima, a càrrec de Dragón Coeters.