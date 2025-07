Una setantena de persones donen suport als manters de Salou i denuncien que pateixen persecució policial.

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una setantena de persones s'han manifestat aquest divendres a la tarda a Salou per donar suport al col·lectiu dels manters de la ciutat i denunciar que pateixen persecució policial, després dels dispositius que els cossos de seguretat han efectuat les darreres setmanes.

Els participants, que ha comptat amb la presència de membres de la comunitat senegalesa i d'altres nacionalitats, s'ha reunit davant l'ajuntament i posteriorment s'han desplaçat fins al passeig Jaume I.

Els manters han reivindicat que són gent pacífica, que no són delinqüents i han lamentat les dificultats per aconseguir feina i documentació. També han explicat les dificultats per obtenir un habitatge, ja que han dit que molts llogaters els rebutgen pel seu color de pell.