Tot el que has de saber sobre el Festiuet 2025 a Salou: Dates, horaris, grups i preus

El Festiuet 2025 es trasllada per primer cop del Vendrell a Salou, on se celebrarà els dies divendres 18 i dissabte 19 de juliol al Parc dels Emprius. Aquesta nova etapa del festival promet dues jornades plenes de música, energia i festa, amb una programació que inclou una vintena de concerts protagonitzats per alguns dels noms més importants del panorama català i estatal, com Mushkaa, Oques Grasses i els vallencs Figa Flawas. Després de dos anys sense celebrar-se i la ruptura de relacions entre l’Ajuntament del Vendrell i l’empresa promotora, el Festiuet comença així una nova etapa en un nou escenari.

Les entrades estan disponibles únicament a través del web oficial i EnterTicket. Aquests són els preus actuals segons fase de venda:

Entrada Divendres 18 juliol: 43,00 €

Entrada Dissabte 19 juliol: 58,00 €

Abonament 2 dies (18 i 19 juliol): 68,00 €

Cap entrada inclou consumicions.

Horaris i Artistes Confirmats

18 de juliol Divendres

17:00 - Tribade

17:50 - King Africa

18:55 - Muchachito Bombo Infierno

20:20 - Julieta

21:50 - Camela

23:35 - Mushkaa

01:15 - Figa Flawas

02:55 - Buhos

04:10 - Gea

19 de juliol Dissabte