Posposat el concert de Papá Canalla a La Canonja per indisposició d’un músic

El concert de Papá Canalla, programat per aquest dissabte 19 de juliol a les 22 h a l’Orfeó Canongí, ha estat posposat per causes de força major, segons ha informat l’organització. La suspensió es deu a la indisposició d’un dels membres del grup, fet que impedeix la celebració del concert tal com estava previst.

Des de l’Orfeó, han volgut transmetre un missatge de comprensió i paciència al públic assistent i han assegurat que en els pròxims dies s’anunciarà una nova data per a l’actuació del grup, conegut pel seu estil festiu de Rumba Gamberra.

Malgrat aquesta cancel·lació, el concert del grup Con-Fusión Project, previst per al dissabte 26 de juliol, es manté en peu i se celebrarà tal com estava anunciat. Aquesta proposta musical forma part de la programació d’estiu de l’Orfeó Canongí.

D’altra banda, continua activa la campanya de micromecenatge a través de Verkami per impulsar la creació del Ball de Gitanes de l’Orfeó Canongí. El projecte, de caire cultural i popular, busca recuperar i impulsar aquesta dansa tradicional al municipi. Tothom que hi vulgui col·laborar pot fer una aportació econòmica i escollir entre diverses recompenses.