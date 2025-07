Dispositiu en un bar de Torredembarra que no tenia llicència i els treballadors no tenien contracte

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La matinada de dissabte, 12 de juliol, la Policia Local de Torredembarra va dur a terme un dispositiu policial especial dirigit a un bar situat al carrer de Tarragona. L’actuació s’emmarca dins de les campanyes de prevenció i seguretat ciutadana que es duen a terme de manera coordinada entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, i respon també a diverses queixes i peticions formulades per veïns de la zona.

El dispositiu es va iniciar a les 00.45 h, amb la presència de diversos efectius dels tres cossos policials: dues unitats de la Guàrdia Civil, tres patrulles de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), quatre unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra, una unitat de paisà del mateix cos i dues patrulles de la Policia Local de Torredembarra. També s’hi va desplaçar una ambulància per donar suport preventiu durant tota la intervenció.

En el marc de la inspecció, es van identificar un total de 32 persones i es van detectar nombroses irregularitats administratives i penals. Pel que fa a la Policia Local, es va constatar que l’establiment no disposava de la llicència municipal corresponent, ni tampoc de la memòria tècnica ni del pla d’autoprotecció. La pòlissa de responsabilitat civil estava caducada i no es va poder acreditar l’autorització per a l’ocupació de la via pública. També es van detectar deficiències en la il·luminació d’emergència i senyalització, així com la manca de diversos rètols obligatoris. A més, les cinc persones que treballaven al local van manifestar ser col·laboradores sense contracte.

Pel que fa a la Guàrdia Civil, es van aixecar tres actes per infraccions: dues relacionades amb la fiscalitat i una per vulneració de la llei de protecció de dades.

Els Mossos d’Esquadra van denunciar nou infraccions. Durant la inspecció es van trobar substàncies estupefaents com marihuana, haixix, catorze paperines, dos pots de speed, una bosseta amb una substància en pols blanca desconeguda i una cigarreta tipus porro, així com una navalla. A més, es va detectar tolerància al consum d’aquestes substàncies a l’interior del local. Com a resultat de l’actuació, es va detenir una persona per un presumpte delicte contra la salut pública.

Per part de l'Ajuntament s'està valorant tècnicament el tancament de l’establiment com a mesura cautelar.