El detingut per cridar a fer una «cacera» a Torre Pacheco és un escort privat

Moment de la detenció del dirigent del moviment supremacista xenòfob 'Deport Them Now UE'.Guardia Civil

El líder del moviment supremacista xenòfob Deport Them Now UE, que va incitar la setmana passada en xarxes socials a fer una «cacera» contra el col·lectiu magrebí a la localitat murciana de Torre Pacheco i que va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil a Mataró (Maresme), és un escort privat.

Segons han indicat a EFE fonts del Ministeri de l'Interior, C.L.F., un espanyol de 28 anys, compta amb l'habilitació com a vigilant de seguretat des de 2021 i com a escorta privat des de 2025.

No obstant això, actualment no estava contractat per cap empresa per fer les tasques d'escorta.

La Guàrdia Civil va detenir aquest dimarts a Mataró a C.L.F., qui exerciria tasques de direcció dins del moviment supremacista Deport Them Now UE i a qui s'investiga per la seva presumpta participació en un delicte d'incitació a l'odi.

El detingut passarà demà a disposició judicial a Mataró.

C.L.F. va arribar a presentar-se a les places de tècnic administratiu laboral per al centre penitenciari català Mas d’Enric, a la província de Tarragona, amb resultat de «no apte».