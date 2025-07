Detenen un menor de Saragossa per dues temptatives d’homicidi a Salou

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona han pogut identificar el presumpte autor material de dues temptatives d’homicidi amb resultat de lesions greus. Els fets es remunten al passat 15 de juny a Salou i, com a resultes de totes les gestions, es va sol·licitar a la Policia Nacional, la detenció d’un menor resident a la ciutat de Saragossa. Agents de la policia van detenir el menor divendres passat.

Pels volts de les 04.30 hores de la matinada d’aquell dia, va tenir un lloc un incident entre dos grups de persones a la sortida d’un local d’oci del carrer Carles Buïgas de Salou. Tot i produir-se alguna agressió entre ambdues parts, no va ser fins a les 06.20 hores quan els mossos van rebre l’avís d’una baralla amb ferits en aquesta mateixa zona.

En arribar al lloc, les patrulles van trobar-se amb diverses persones que presentaven lesions per contusions, però dues presentaven lesions per arma blanca. Es tractava de dos homes de 20 i 21 anys, els quals van ingressar en estat greu en un centre hospitalari de Tarragona, mentre que un tercer, també de 21 anys, va haver de ser atès per ferides greus a la cara.

Aquella mateixa matinada, els investigadors van començar a efectuar les gestions necessàries per tal d’identificar totes les persones implicades en la baralla i especialment els autors de l’agressió fent ús d’un ganivet.

De les declaracions dels testimonis i de les imatges enregistrades a la via pública en el decurs d’aquell altercat, els mossos van poder determinar que una única persona va ser l’autora material dels apunyalaments. Era un home que va actuar per l’esquena amb una extrema violència, mentre les dues víctimes estaven sent agredides per coneguts seus. Es dona la circumstància, que en saber que l'altre grup els buscava, l'autor va anar a buscar expressament un ganivet a l’apartament on s’allotjava una estona abans.

Gestions d’investigació van permetre identificar el presumpte autor, un jove menor d’edat. Atès que l’identificat es trobava a Saragossa, els mossos van demanar la col·laboració de la Policia Nacional per efectuar la detenció, la qual van poder fer efectiva divendres passat.