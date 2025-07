Altafulla obre la licitació per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’Escola La Portalada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el procés de licitació del contracte d’obres per a l’execució del projecte d’instal·lació d’un sistema fotovoltaic per a l’autoconsum energètic a la coberta de l’Escola La Portalada. Es tracta d’una actuació emmarcada en l’aposta decidida del consistori per les energies renovables i la sostenibilitat ambiental als equipaments municipals.

La licitació, aprovada per la Junta de Govern Local el passat 7 de juliol, contempla un pressupost base de licitació de 155.089,61 € (IVA inclòs) i un valor estimat de 128.173,23 € (sense IVA). El projecte ha estat redactat per l’enginyer industrial Jordi Aragonès Juncosa i preveu una durada total del contracte de 5 mesos, dels quals 6 setmanes corresponen a l’execució efectiva de la instal·lació.

El contracte no es divideix en lots i es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb criteris d’adjudicació basats en una pluralitat de factors, inclosa la valoració econòmica i tècnica de les propostes.

El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de juliol de 2025. Les ofertes s’han de presentar únicament de forma telemàtica a través del sistema de «sobre digital» del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla en el portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

La instal·lació fotovoltaica generarà una potència de 100 kW, fet que permetrà un estalvi significatiu en la factura elèctrica municipal. A més, una part d’aquesta energia es destinarà directament a la ciutadania: entre un 40 i un 50% de l’electricitat produïda es compartirà amb una cinquantena de llars del municipi.

Amb aquest projecte, Altafulla esdevindrà la primera localitat del Camp de Tarragona en impulsar una iniciativa d’autoconsum compartit, un model que combina la generació local d’energia amb una distribució solidària i eficient, contribuint a la lluita contra la pobresa energètica i a la transició energètica.