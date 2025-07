PortAventura World, guardonat com a Millor Centre de Convencions Internacional

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

PortAventura Convention Centre ha estat distingit amb el Premi d’Or en la categoria de «Best International Venue» en els prestigiosos micebook Awards 2025, un reconeixement internacional que celebra l’excel·lència en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).

Els micebook Awards 2025 es van celebrar el dijous 26 de juny a l’hotel The Londoner, situat a Leicester Square, al cor del West End londinenc. A l’esdeveniment hi van assistir més de 400 participants i es va reconèixer els principals actors del sector a nivell global en més de 20 categories. La cerimònia va adoptar enguany una original temàtica il·lustrada de Reimagined Speakeasy.

El jurat va reconèixer PortAventura Convention Centre pel seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat i l’excel·lència operativa, així com per la seva capacitat d’oferir experiències úniques en un entorn incomparable.

«Aquest guardó reflecteix la feina constant de tot el nostre equip, la nostra aposta per la millora contínua i la nostra visió d’oferir molt més que un espai per a esdeveniments: una experiència integral que combina sostenibilitat, tecnologia, creativitat i entorn natural. Continuem compromesos amb oferir experiències que connectin emocionalment amb els assistents i potenciïn l’impacte de cada esdeveniment», va afirmar Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events – Convention Centre.

Per la seva banda, Chetan Shah, CEO i fundador de micebook, va destacar que «l’objectiu dels premis micebook és reconèixer la feina més creativa, sostenible i impactant de la indústria mundial dels esdeveniments, i enguany hem rebut un nombre rècord de candidatures de tot el sector. Ha estat un veritable plaer reunir-nos i celebrar les agències, equips i persones excepcionals que continuen elevant el llistó».

El reconeixement a PortAventura Convention Centre com a Millor Centre de Convencions Internacional destaca la seva proposta: més de 20.000 m² d’espai versàtil, 24 sales modulables amb llum natural i capacitat per acollir fins a 6.000 persones. Tot plegat el consolida com una aposta segura per a esdeveniments corporatius, congressos i convencions de primer nivell.

Des de la seva inauguració l’any 2009, PortAventura Convention Centre ha acollit més de 3.000 esdeveniments, tant de grans companyies nacionals com Uriach, Mediapro o SEAT, com d’empreses internacionals de sectors molt diversos, entre les quals Maersk, Coca-Cola, Danone, Unilever, MSP Global, B&B Hotels, Kubota, LaLiga, Amway, Toskani, Nokia o Merck Life Science. Una trajectòria que posa de manifest la seva capacitat d’adaptació i el seu paper com a referent en la celebració de trobades empresarials a Europa.