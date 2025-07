Liciten les noves fases de les obres de transformació de l’Estadi Municipal de Vila-seca

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat l’expedient de contractació de les obres compreses al projecte executiu de remodelació de la zona esportiva de l’estadi municipal. Les obres que estan a licitació fan referència a les fases 3, 4 i 5 i tenen un pressupost total de 8.375.177 euros.

Amb aquestes 3 fases es donarà per finalitzada la construcció dels dos edificis així com totes les instal·lacions relatives al futbol i l’atletisme. De fet, les fases 3, 4 i 5 formen part d’un total de 7 fases planificades de forma consecutiva per tal que les obres de construcció no interfereixin en l’activitat i en el funcionament del camp de futbol i de la pista d’atletisme actuals.

Durant la fase 3 s'enderrocarà el camp del futbol preexistent, la plataforma d’aparcament provisional i es construirà la pista d’atletisme definitiva. Mentre que en la 4 s'enderrocarà la pista d’atletisme preexistent, es construirà el segon camp de futbol i la plataforma superior d’aparcament. En la fase 5 es crearan els mòduls 1 i 2 de l’edifici gestor.

Render de la futura ciutat esportiva de Vila-seca.Ajuntament Vila-seca

Cal recordar que les obres de transformació de l’Estadi Municipal, pressupostades en uns 20 milions d’euros, s’estan executant en diverses fases. Iniciades ara fa dos anys el projecte final preveu construir dos nous camps de futbol amb graderies, una pista d’atletisme homologada que envoltarà l’actual camp de futbol, una nova pista poliesportiva, tres pistes de tennis i sis de pàdel, així com circuits per córrer, un rocòdrom, elements de gimnàstica a l’aire lliure i els corresponents edificis de serveis, vestuaris, gimnàs i restauració.