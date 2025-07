L’Espai Mammuthus obre aquest dimarts les seves portes al públic

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Centre d’Interpretació del Jaciment Arqueològic del Barranc de la Boella, conegut com Espai Mammuthus, obre aquest dimarts al públic. L'equipament ocupa 1.000 m² dins d’un entorn natural privilegiat situat a l’Hort del Mas de l’Abeurador de la Canonja. El centre neix de la voluntat de preservar, estudiar i divulgar les troballes del jaciment del Barranc de la Boella, un espai clau per entendre l’evolució humana a Europa.

El jaciment del Barranc de la Boella, documentat des de finals del segle XIX i excavat de manera sistemàtica des de 2007 per l’IPHES-CERCA, és un dels més importants d’Europa per la seva antiguitat —datada fa més d’1 milió d’anys— i pel valor de les seves troballes, que han fet canviar el paradigma de la dispersió humana al continent europeu. Està dirigit per la Dra. Palmira Saladié i el Dr. Josep Vallverdú, investigadors de l’IPHES-CERCA, que han liderat durant gairebé dues dècades els treballs científics i de conservació del lloc.

L’Espai Mammuthus és un centre d’interpretació interactiu, pensat per a famílies, centres educatius i públic especialitzat. Incorpora pantalles tàctils, recursos audiovisuals i vitrines amb peces originals de gran valor paleontològic com defenses de mamut, restes d’hipopòtam i eines de pedra atribuïdes als primers homínids.

El centre està organitzat en diferents àmbits, a través dels quals es fa un recorregut per les principals descobertes realitzades al jaciment, alhora que introdueix el context de la troballa i els treballs de recerca actuals, per acabar amb un viatge per l’evolució humana.

Mammuthus es divideix en dues plantes i està presidit per la peça estrella de l'exposició, les defenses del mamut trobades l'any 2007. Enfront seu, la representació de dues dones i un nen creen una escena que es podria haver produït fa més d'un milió d'anys quan anaven a buscar menjar en el Barranc de la Boella. Per a complementar aquesta primera impressió, en les parets s'intenta reproduir el medi natural d'aquella època, mostrant alguns dels animals més comuns i dels quals també s'han trobat restes en el jaciment.

Tot això es presenta mitjançant recursos museogràfics didàctics i interactius adaptats a diversos públics, que combinen la utilització de tecnologia amb recreacions, audiovisuals, exhibició de fòssils originals –com les defenses de mamut localitzades al jaciment–, rèpliques manipulables i sons. L’itinerari comença a l’interior de l’edifici històric del Mas de l’Hort de l’Abeurador, continua a l’exterior, a la finca annexa, amb tallers i propostes experimentals relacionades amb la prehistòria, i finalitza en una zona enjardinada amb àrea de pícnic i lleure a l’aire lliure.

L’espai més atractiu de la museografia, especialment pels nens, és la sala de restes animals. Mamuts, hipopòtams, rinoceronts, hienes o dents de saborós són algunes de les 29 espècies representades en l'Espai Mammuthus. A més, les restes originals d'aquests animals són complementats amb còpies que tothom podrà tocar i sentir gràcies a uns altaveus que emeten els sons que haurien tingut els antics «habitants» de la Canonja.

La segona planta explica visualment i de manera interactiva l'evolució humana. L'expansió i la història de les diferents espècies d'humans que han viscut en el planeta seran representades i exposades a tots els visitants.

L’horari d’estiu del Centre d’Interpretació del Jaciment Arqueològic del Barranc de la Boella serà de dimarts a diumenge de 10 a 18.30 hores fins el 15 de setembre.