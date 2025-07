La Pride Night omple de música i color PortAventura World

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Música, color i diversitat han omplert el resort amb l’esperada tercera edició de la Pride Night, una celebració de PortAventura World creada per gaudir, connectar i reivindicar sota el cel estival de la Costa Daurada.

Des de les 17:30 h i fins a les 23:30 h, una hora més que en l’edició anterior, els visitants han pogut gaudir d’una jornada plena de sorpreses i emocions, en què el parc ha obert les seves portes amb una programació exclusiva i inoblidable.

L’esdeveniment ha ofert un recorregut visual i musical que ha inclòs des d’un DJ set a la Plaça Imperial Xina, amb el DJ Andreu Presas, fins a un grup en directe a la plaça Yucatán amb repertori LGBTQ+ friendly. A més, l’escenari de Penitence s’ha convertit en l’epicentre d’impactants actuacions en viu, mentre que Aquamusic ha omplert Mediterrània de llum i emoció amb el seu espectacle tematitzat. I com a cloenda, una desfilada acompanyada d’un himne icònic LGBTQ+ ha posat el punt final a una nit per al record.

L’experiència s’ha completat amb noves propostes que celebren la diversitat des del vessant sensorial fins al simbòlic: còctels multicolor, cupcakes Pride Rainbow i una col·lecció càpsula Pride 2025 amb samarretes, gorres i ampolles reutilitzables que amplien la línia World of Diversity.

A part d’aquesta gran nit inoblidable, també s’ha celebrat una xerrada-taller adreçada a l’equip de PortAventura World. La sessió, conduïda pel creador de contingut i activista Enrique Bernabéu, ha tractat temes clau sobre la visibilitat de realitats diverses dins del col·lectiu LGTBIQ+.

Aquestes iniciatives, que combinen conscienciació i celebració, reflecteixen el compromís de PortAventura World amb la inclusió, reafirmant la seva vocació com a resort B Corp que aposta per un lleure amb valors, més obert, conscient i per a tothom.