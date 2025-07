Les obres de l’edifici de l’antiga duana de Salou finalitzaran aquesta tardor

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’espera s’ha fet llarga, però Salou tindrà un nou equipament turístic i comercial al centre històric aquesta tardor. L’Ajuntament preveu que les obres constructives del solar de l’antiga duana finalitzin entre el mes de setembre i octubre d’aquest 2025, gairebé tres anys després del seu inici.

D’aquesta manera, el municipi recuperarà amb un nou ús la històrica oficina datada de 1820. L’equipament ubicat entre els carrers Barcelona i Major tindrà quatre plantes que albergaran més de 120 apartaments turístics. A més, els baixos es destinaran a usos comercials i hi haurà dos nivells soterrats amb 136 places d’aparcament.

Un dels trets més distintius d’aquestes obres és la reproducció de les façanes de l’antiga duana, on també es recuperarà la Font de Ferran VII, inclosa en el catàleg de béns protegits del municipi. El solar, de 2.300 metres quadrats, va quedar buit l’any 2006, després que un esfondrament parcial de l’edifici de la duana obligués a enderrocar l’immoble.

Durant aquest procés, la font va ser desmuntada i emmagatzemada per tal de poder-se recuperar en un futur. Després de prop de dues dècades de traves administratives, litigis i obres, Salou recuperarà un edifici situat en una de les zones més transitades del municipi, esperant que sigui un «revulsiu» per la zona.

La font de Ferran VII

Sota les bastides del nou edifici turístic ja es pot veure la silueta de la Font de Ferran VII, que ha estat reconstruïda peça a peça per poder tornar a ser exposada al públic. Els elements de la font van ser numerats i conservats durant l’enderrocament de la duana per a recuperar la peça de manera idèntica.

La font va ser inaugurada l’any 1828, sota el regnat de Ferran VII, motiu pel qual va ser batejada en el seu nom, El monarca és considerat per molts historiadors com un dels pitjors reis d’Espanya per la seva oposició al liberalisme o la perduda de colones, entre altres.

Des de l’Ajuntament de Salou remarquen que aquesta va ser una de les primeres fonts públiques d’aigua, esdevenint «una peça important» en un moment en què no hi havia aigua corrent a les cases. El consistori apunta que l’element va portar «modernitat» al municipi, significant la implantació d’aigua corrent pública.