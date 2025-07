El Cantaperdius porta la màgia a les vinyes del Gaià

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Música emergent, vins de Tarragona, coques i fins i tot un poni, aquests són alguns dels elements que es van poder veure ahir a la partida del Fornàs de la Nou de Gaià. L’associació Santa Teca va engegar ahir una nova edició del Cantaperdius amb la melodia d’Angeladorrrm, els vins dels cellers Nou+ i Niu i la teca de l’Artésa.

Envoltat per vinyes i pedra seca i amb el remolc d’un tractor com tarima per la bateria, l’escenari del Cantaperdius sembla un petit oasi en un món de propostes massificades i amb preus exorbitants. L’objectiu de Santa Teca és clar, portar la cultura i la gastronomia arreu, apostant pels productes «quilòmetre zero». De fet, el Cantaperdius funciona enguany com una continuació del festival Llamp, que ha renovat la seva aposta a Vilanova de l’Escornalbou amb una mirada més centrada en el món rural.

Entre el públic que va visitar ahir la partida del Fornàs, al voltant d’un centenar de persones, no es podia definir un perfil homogeni. Joves alternatius en cerca d’una proposta diferent, famílies amb canalla buscant com ocupar un diumenge, veïns del poble passejant les seves mascotes o amants del bon menjar que tenien la música de fons mentre aguantaven copes i coques.

El públic del concert de Angeladorrrm.Tjerk van der Meulen

Davant tots ells, Angeladorrrm -amb tres erres com remarcava la cantant- va esdevenir una banda completament entregada a la proposta. Els organitzadors van esperar que el sol estigués una mica baix per arrencar amb la música i fer el moment encara més idíl·lic. «Estem encantats de visitar el Camp de Tarragona» declarava el grup barceloní. Si bé van constatar que fora de la ciutat comtal el públic no coneixia ni les seves cançons més populars, l’energia de la banda va aconseguir el suport dels neòfits, encantats per la màgia del moment.

Els viticultors darrere la barra també van ser en part responsables d’aquesta màgia. La Paula i el Ferran, joves propietaris del Niu Celler van ser convidats a presentar el seu projecte des de Barberà de la Conca. «Som fans d’aquest certamen i estem encantats de formar part» exclamava la Paula.