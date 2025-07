Un carril tallat i retencions a l'AP-7 per un incendi de vehicle i vegetació a Constantí

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Un incendi en un vehicle a l’AP-7 al seu pas per Constantí (punt quilomètric 252, sentit sud) ha causat aquest dissabte al matí retencions de fins a dos quilòmetres i ha obligat a tallar un dels tres carrils de circulació.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 10.04 h, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. El foc afectava un turisme aturat al voral, tot i que l’únic ocupant del vehicle es trobava fora i no ha resultat ferit.

L’incendi del vehicle ha provocat també un foc de vegetació als marges de la via, que ha cremat diversos matolls propers. El foc de vegetació ha estat controlat a les 10.25 h, mentre que a les 10.52 h s’ha donat per extingit completament tant el foc del vehicle com el dels matolls.

Com a conseqüència de l’incident, s’ha tallat un carril en direcció sud, mentre que els altres dos han quedat oberts a la circulació, provocant aturades de dos quilòmetres en aquesta zona de l’autopista.