Xiquetes i xiquets del Catllar, nova colla en formació de la Coordinadora de Colles Castelleres

La junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha aprovat aquest dijous l’admissió de la colla castellera Xiquetes i xiquets del Catllar com colla en formació després de superar els requisits d’accés que marca el protocol corresponent.

La colla va començar a moure’s el 2024 arran d’una conversa informal una nit d’estiu, una idea que va creixent tot i que no és fins el 2025 que pren forma i es formalitzen com a tal. Neix a partir de la iniciativa de diferents persones que tenen experiència castellera i posen especial atenció als valors feministes i d’inclusió. Creuen que el Catllar, poble amb una de les places més castelleres, mereix tenir una colla castellera que ara ja és una realitat.

Protocol d’accés colles en formació

L’any 2019, l’Assemblea de la CCCC va aprovar la darrera versió d’un protocol d’accés de noves colles que establia un període mínim de tres anys durant els quals s’avalua i acompanya el procés de creixement i consolidació de la colla abans no es consideri colla de ple dret. Un cop acceptada la sol·licitud la colla ingressa a la CCCC amb la majoria de beneficis (inclosa la cobertura de l’assegurança) però sense dret a vot a l’assemblea. Aquest temps amb la consideració de colla en formació pretén garantir els mínims per actuar tot tenint en compte el nivell tècnic (la colla ha de dur a plaça actuacions completes entenent-les com a tres castells + pilar descarregats) però també el creixement social i la solvència econòmica.

Noves colles de ple dret

Durant l’últim any han estat 8 les colles considerades en el període de formació que contempla la normativa interna de la CCCC: Malfargats del Pallars, Colla Castellera de Cerdanya, Colla Castellera de Vacarisses i Castellers del Foix de Cubelles tenen consideració de colla de ple dret des d’aquest mateix mes de juliol; Castellers de la Selva i Castellers del Baix Montseny, comencen el seu últim any de colla en formació; mentre que Xiquets de Torredembarra s’ha optat per mantenir-los un any més com a colla en formació arran del seu comunicat d’aturada temporal de l’activitat per aquesta temporada.

Amb l’entrada de la colla castellera Xiquetes i xiquets del Catllar i els darrers moviments de les colles en formació, la CCCC està formada actualment per 105 colles: 84 de ple dret, 14 universitàries, 3 en formació i 4 en discontinuïtat.