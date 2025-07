Salou investiga un possible abocament il·legal en una de les seves platges

Aquest dimecres es va hissar la vermella a la Cala Font (Salou) per mala qualitat de l'aigua.Protecció Civil

L’Ajuntament de Salou ha obert una investigació per aclarir les causes d’una alteració detectada en la qualitat de l’aigua a la platja de Cala Font. L’objectiu principal és determinar si l’episodi podria estar relacionat amb un possible abocament il·legal, localitzar-ne l’origen i identificar-ne els responsables perquè assumeixin les conseqüències corresponents.

Aquest dimecres, com a mesura preventiva i per protegir la salut dels banyistes, es va hissar la bandera vermella a la platja després de comprovar que la qualitat de l’aigua no complia els estàndards habituals.

Aquest dijous, però, després de realitzar noves anàlisis i seguint les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la situació ha millorat i s’ha pogut hissar la bandera groga, que permet el bany amb precaució.

L’Ajuntament manté activat el protocol de mostreig i control de la qualitat de l’aigua i continuarà treballant per preservar el bon estat ambiental i la seguretat a les platges. Les autoritats demanen la comprensió i la col·laboració de la ciutadania mentre s’aclareixen els fets.