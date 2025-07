El centre de convencions de PortAventura acull un esdeveniment corporatiu de la companyia Uriach

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

PortAventura Business & Events va ser el lloc elegit per Uriach, companyia referent en salut natural amb més de 180 anys d’història, per celebrar la seua convenció internacional més ambiciosa fins la data. L’esdeveniment, organitzat per l’agència marbet, va reunir més de 1.200 empleats i col·laboradors de 27 països en una jornada dissenyada per connectar per tal de la companyia i reforçar la seva cultura organitzacional.

L’experiència va començar amb l’obertura exclusiva de PortAventura Park per als assistents, que van gaudir d’una tarda de diversió i connexió en un entorn lúdic únic. A continuació, el centre de convencions es va transformar en l’escenari d’un espectacle immersiu que va combinar música, dansa, tecnologia i una narrativa inspiradora basada en el viatge simbòlic d’una llavor, metàfora del creixement, l’expansió i el compromís d’Uriach amb el benestar natural.

La jornada va culminar amb una celebració final en una zona de ball especialment habilitada per a l’esdeveniment, reforçant la cohesió dels equips i deixant una empremta emocional entre els assistents. El format experiencial i l’enfocament creatiu de la trobada van destacar per la seva capacitat per transmetre el propòsit corporatiu de forma autèntica i memorable.

«És un veritable orgull que una companyia com Uriach hagi confiat en les nostres instal·lacions per celebrar un esdeveniment tan rellevant. Aquest tipus de trobades reforcen la nostra posició com a espai versàtil, capaç d’acollir esdeveniments corporatius de gran format amb alt impacte emocional», ha afirmat Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events / Convention Centre.

Amb aquesta cita, PortAventura World consolida el seu paper com a destí de referència al sector MICE al sud d’Europa, combinant innovació, sostenibilitat i entreteniment per oferir experiències corporatives úniques i transformadores.