El FICVI celebrarà la seva 10a edició del 17 al 26 d’octubre al Celler de Vila-seca

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) arriba aquesta tardor a la seva desena edició, que se celebrarà del 17 al 26 d’octubre al Celler de Vila-seca. L’esdeveniment es consolida com un referent cultural i ho fa amb un nou director artístic, la participació de 1.110 curts inscrits procedents de 55 països i la presentació del cartell d’aquesta edició. Actualment el període d’inscripció de curtmetratges ja està tancat.

El cartell d’aquest any s’inspira en les riqueses visuals i culturals de Vila-seca. Tot plegat, una imatge que connecta amb l’essència del territori i amb la mirada cinematogràfica de referents com Margarida Cordeiro i António Reis.

El FICVI és un dels festivals col·laboradors de l’Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficos de España, com a Certamen Col·laborador en la Preselecció de Curtmetratges en les categories de Ficció i Animació per als Premios Goya. Aquest reconeixement consolida el FICVI com a segell de qualitat en la seva programació.

Agustí Argelich, nou director

La desena edició comptarà per primer cop amb la direcció artística d’Agustí Argelich, una figura de referència en el món del curtmetratge. Cofundador i director del Filmets Badalona Film Festival durant més de dues dècades, Argelich ha estat vinculat a diversos festivals nacionals i internacionals, així com a la producció i difusió audiovisual des de 3Cat.

Membre d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Català 2025 i membre de la FICTS (Fédération Internationale Cinéma et Télévision Sportifs), Agustí Argelich ha participat activament en trobades professionals, conferències i mercats internacionals com Clermont-Ferrand, MIFA Annecy, Imaginative Toronto, Venècia, Regard Quebec, Donosti, Off Courts Trouville, BISFF Brussel·les, Medimed, Málaga, DocsBarcelona, Indie Shorts Awards Cannes i SFC Cannes, entre d’altres. També ha estat jurat en nombrosos festivals de prestigi i, al llarg de la seva carrera, ha produït i dirigit una vintena de curtmetratges de ficció, animació i documental.

Entre les activitats previstes, el festival manté les seccions habituals i activitats paral·leles obertes a la ciutadania, com projeccions per a públic escolar i familiar, trobades professionals, tallers formatius i la secció IN SITU, que convida a la creació audiovisual vinculada al municipi. Tot plegat, una programació pensada per apropar el cinema a tothom i continuar enfortint el vincle entre el festival i el territori.

El FICVI va néixer l’any 2016 impulsat pel Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca amb l’objectiu de crear un espai de difusió cinematogràfica per a curtmetratges de qualitat i contribuir a la dinamització cultural des de l’àmbit local. Edició rere edició, el festival ha crescut en nombre de participants, públic i reconeixement.

Per tot això, el FICVI 2025 es presenta com una edició especial i commemorativa que posarà en valor el curtmetratge com a eina cultural, educativa i de cohesió social. Un espai per gaudir del millor cinema breu i per continuar projectant el nom de Vila-seca com a referent cultural.