Deu famílies viuran l’experiència PortAventura Dreams gràcies a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona

Del 1 al 6 de juliol, deu famílies que conviuen amb el càncer infantil (nou de la demarcació de Tarragona i una d’Osca) viuran una setmana plena de màgia, emocions i desconnexió al PortAventura Dreams Village. Una iniciativa que busca regalar una pausa, un respir i un temps de qualitat compartit en família, lluny de les consultes i l’hospital.

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració entre l’Associació Contra el Càncer a Tarragona i la Fundació PortAventura. I, enguany, compta amb una empenta especial: la de l’empresa Mare Nostrum Cup, que ha decidit destinar la recaptació del torneig Mare Nostrum Cup, que s’organitza cada any pels voltants de Setmana Santa, a patrocinar durant dos anys aquesta setmana Dreams per a les famílies.

«Sabem que la malaltia sacseja tota la família. Per això, des de l’Associació és una satisfacció poder-nos sumar per segon any consecutiu al projecte PortAventura Dreams Village, i contribuir a que aquestes famílies puguin gaudir durant una setmana d’una estada agradable i reforçant vincles familiars», expressa Fede Adan, president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona. A la vegada, el president de l’Associació a Tarragona agraeix sincerament «el suport de Mare Nostrum Cup que enguany s’uneix a aquest projecte tan especial a benefici d’aquelles famílies que estan lluitant contra la malaltia i que més ho necessiten».

El PortAventura Dreams Village és un espai de més de 8.800 m² dins el resort PortAventura World, pensat i creat perquè famílies amb infants amb malalties greus puguin viure una estada adaptada, gratuïta i amb tots els serveis: habitatges acollidors, accés als parcs, activitats lúdiques, tallers, espectacles, i el més important, temps junts.

Per a moltes d’aquestes famílies, aquesta setmana representa molt més que unes vacances. És una oportunitat per reconnectar, agafar aire i carregar-se d’energia per continuar.

Una aliança que multiplica esperança

L’aposta de Mare Nostrum per aquest projecte solidari permet garantir que més famílies puguin viure aquesta experiència en els propers dos anys. Una acció que demostra com les aliances entre empreses i entitats socials poden generar un impacte directe i profund en les vides de les persones.

Des de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, aquesta iniciativa s’emmarca dins del compromís ferm amb el benestar emocional i social de les persones afectades per la malaltia. Perquè el càncer afecta molt més enllà del cos, i cuidar l’ànima també és una forma de lluitar.