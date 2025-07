Altafulla mou la sorra de la seva platja davant la manca d’aportació torrenca

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Altafulla ha decidit valer-se per si mateixa dins la picabaralla pel trasllat de sorra de Torredembarra. Camions i màquines pesades van entrar ahir a la platja del municipi per moure uns 700 metres cúbics dels dos extrems de la seva platja fins a la part central, a Botigues de Mar.

Alba Muntadas, coalcaldessa d’Altafulla, explica que els treballs, sufragats amb fons municipals, permetran adequar accessos i garantir un nivell de sorra «mínim» a tota la platja. Muntadas admet que «faria falta més» i considera que els 1.500 metres cúbics requerits a la Torre serien una solució òptima.

Per contracte, el Port de Torredembarra està obligat a sufragar amb transvasaments de sorra les afectacions de l’escullera. El passat mes de juny hi havia previst el trasllat de prop de 14.000 metres cúbics, però l’operació va ser paralitzada per la nidificació d’una parella de corriols camanegres.

Segons va informar el departament de Territori a aquest mitjà, finalment es va autoritzar un trasllat de 1.500 metres cúbics de sorra, però l’Ajuntament d’Altafulla nega l’existència de l’autorització. El departament reitera la veracitat del permís, tot i que detalla que és el Port de Torredembarra qui té la darrera paraula per engegar l’operació.

Des de l’autoritat portuària, simplement assenyalen que són un organisme depenent de Ports de la Generalitat i són aquests qui han de prendre la decisió. En qualsevol cas, Muntadas assenyala que «si rebem el permís el guardarem», considerant que aquesta temporada la poden salvar amb el moviment intern.

«Pròrroga interessada»

Des de l’Ajuntament d’Altafulla acusen els seus veïns d’haver «allargat interessadament» el transvasament. La nidificació del corriol hauria propiciat una pròrroga de sis mesos decretada pel Port de Torredembarra i Muntadas apunta una «complicitat» entre l’ens municipal i el portuari.

Per part de l’Ajuntament de Torredembarra no han volgut fer més declaracions, però el consistori va assegurar «oposar-se diametralment» a qualsevol transvasament durant la temporada estival.

Des del consistori d’Altafulla consideren que la nidificació del corriol s’ha fet servir com «una excusa» per aturar el procés i acusen Torredembarra de fer servir maquinàries de neteja i tenir una guingueta a tocar del niu.

Segons Muntadas, l’operació prevista de 1.500 metres cúbics suposaria «rascar i no excavar» la platja de la Paella torrenca i no augmentaria la llacuna que hi ha l’extrem sud.