La zona blava d’Altafulla entrarà en funcionament el 9 de juliol

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Altafulla està a punt per posar en funcionament la primera zona blava del municipi. El pròxim 9 de juliol, les 800 places ubicades a Baix a Mar, entre via Hercúlia i Pons d’Icart seran de pagament.

La zona regulada incorpora algunes excepcions. Els ciutadans que paguin l’impost de circulació al municipi, estaran completament exempts de pagament. D’altra banda, aquelles persones que disposin d’un habitatge en propietat a Altafulla podran aparcar amb un cost de quinze euros anuals.

A més, el ple municipal d’Altafulla va aprovar ahir una nova excepció. Els comerços del barri marítim disposaran de cinc abonaments de quinze euros pels seus treballadors. Jordi Molinera, coalcalde d’Altafulla, defensa que aquesta mesura persegueix «ajudar el petit comerç», per aquest motiu s’ha limitat a cinc bonificacions.

Aquesta és una de les quinze esmenes que es van presentar a la iniciativa de la zona regulada. El govern municipal també va aprovar l’accés a les bonificacions pels vehicles de rènting o d’empresa. D’altra banda, es va descartar bonificar els vehicles elèctrics o permetre més abonaments per les persones que tenen més d’una propietat.

«Tramitació complicada»

Inicialment, la previsió de l’Ajuntament era posar en marxa la zona blava durant la primera quinzena de junt, coincidint amb l’arrencada de la temporada turística. No obstant això, l’alcalde admet que ha estat «una tramitació complicada» que no ha permès seguir els ritmes que havien pautat.

La incorporació de tres nous agents per controlar la zona, una de les qüestions que han retardat el procés, està prevista per aquesta mateixa setmana. A partir de demà també es començaran a repartir els distintius que permeten estacionar gratuïtament o amb l’abonament anual,

Molinera destaca que, independentment dels distintius, les matrícules dels vehicles bonificats ja estan registrades al sistema informàtic i no seran sancionats. Això sí, apunta que les sol·licituds que arribin a mitjan estiu requeriran «un temps» en ser efectives. Totes aquelles persones que no tinguin accés a les bonificacions, essencialment els turistes, hauran de pagar 1,50 euros l’hora per aparcar a la zona blava.

Des de l’Ajuntament recorden que aquest primer estiu pretén funcionar com «una prova pilot» i al setembre revisaran el funcionament i estudiaran possibles canvis. Entre els plantejaments futurs hi ha el d’ampliar a la via Hercúlia o reduir el nombre de parquímetres si es fa més ús de pagament per mòbil.