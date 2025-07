Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

PortAventura World, el resort temàtic de la Costa Daurada, ja permet comprar les seves entrades amb el pagament fraccionat gràcies a la seva nova aliança amb seQura, la fintech líder en tecnologies de pagament al sud d’Europa, per oferir l’última generació d’opcions de pagament adaptades a cada consumidor.

Gràcies a aquesta col·laboració, els visitants del parc temàtic poden comprar les entrades en qualsevol moment i pagar al seu ritme amb seQura, dividint el pagament en 3 mesos sense interessos o en 6 o 10 terminis amb un cost mínim. Una solució pensada per fer de l’entreteniment una experiència més accessible per a tothom. Aquesta tecnologia impulsa el pagament intel·ligent i responsable dels consumidors, alhora que optimitza la conversió i la fidelització per al comerç.

En les properes setmanes, l’oferta de seQura s’ampliarà als paquets que inclouen hotel, oferint encara més opcions per planificar escapades i permetent estalviar en cada compra i cuidar de la salut financera al mateix temps.

«Aliar-nos amb seQura forma part del nostre compromís amb la innovació. Apostem per solucions amb visió de futur que fan que visitar PortAventura World sigui cada cop més fàcil i emocionant», comenta Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World.

A més, seQura implementarà les seves tecnologies de pagament al call center de PortAventura World, tant al servei inbound com outbound, permetent als clients realitzar les seves compres amb total comoditat i flexibilitat, dividint el pagament en terminis còmodes.

«Aquesta aliança amb PortAventura World és un pas clau en la nostra aposta pel sector del turisme i l’oci. Volem transformar la manera en què les persones accedeixen a l’entreteniment, donant-los més control i flexibilitat sobre els seus pagaments», afirma David Bäckström, CEO de seQura.

Aquesta aliança no s’atura en els pagaments fraccionats. Pròximament, PortAventura World integrarà el model de subscripcions de seQura, una nova tecnologia que canviarà la manera en què els visitants gaudeixen d’experiències recurrents al resort. A més, seQura Prime, el programa de fidelització innovador de la fintech espanyola, arribarà en una fase posterior per millorar encara més la relació amb els visitants.

L’oferta internacional també forma part del pla: els visitants de França, el primer mercat internacional del resort, podran utilitzar seQura com a mètode de pagament en les properes setmanes. Això reforça l’aposta de seQura pel sector Travel, consolidant-lo com una vertical clau dins la seva estratègia de creixement a Europa.

SeQura proporcionarà flexibilitat total als clients de PortAventura World permetent-los que escullin com i quan pagar, amb opcions adaptades a cada pressupost. El procés és ràpid i fàcil, a més de ser segur. Amb aquesta nova solució es facilita que els visitants del parc temàtic puguin viatjar i gaudir de noves experiències sense comprometre la salut financera.

Aquesta aliança respon a la creixent demanda dels consumidors per solucions de pagament més accessibles i personalitzades en el sector turisme i oci. Amb tecnologies innovadores i una visió centrada en l’usuari, seQura i PortAventura World estan redefinint la manera com les persones accedeixen a l’entreteniment, permetent-los distribuir el seu pressupost de manera intel·ligent i gaudir encara més del temps lliure.