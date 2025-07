Detenen una parella i un menor a Torredembarra per robar en una caravana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Torredembarra van detenir diumenge passat una dona i un home de 53 i 55 anys respectivament, així com un menor, com a presumptes autors d’un delicte robatori amb força a interior de vehicle. A l’home a més, se li atribueix un delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 23.30 hores del passat 28 de juny, quan una patrulla efectuava tasques de prevenció de delictes a la zona de càmpings del passeig de Miramar d’aquest municipi del Tarragonès. Els agents van escoltar el so de l’alarma d’una caravana estacionada al carrer de Josep Pujol. En aproximar-se al lloc, tres persones van adonar-se de la presència policial i van fugir ràpidament en un vehicle.

Després d’una breu persecució, els mossos van aconseguir interceptar-los al camí del Moro de la mateixa població, moment en què s’hi van afegir altres patrulles. En l’escorcoll van trobar-los diverses eines susceptibles de dur a terme robatoris amb força, i a més van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir.

Mentre els agents efectuaven les corresponents comprovacions, una altra patrulla va verificar que aquests desconeguts van intentar accedir a l’interior de la caravana després de forçar la porta i una finestra lateral amb una palanca.

Els lladres, entre ells un menor, van ser traslladats a la comissaria per poder-los identificar correctament atès que tant l’home com la dona, es van fer passar per altres persones.

Per tot plegat i després de constatar que la parella acumula nombrosos antecedents per part de diversos cossos policials, tots tres van quedar detinguts unes hores després. El menor va quedar en llibertat posteriorment amb l’obligació de presentar-se davant la Fiscalia de menors quan sigui requerit. De la seva banda, l’home i la dona van passar aquest dilluns a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

Consells per evitar robatoris a vehicles

Els Mossos d'Esquadra han publicat una sèrie de consells per evitar robatoris a l'interior de vehicles. Per això recomanen no deixar res de valor dins el vehicle, ja que no és cap caixa forta. Procurar que els altaveus i els equips de música estiguin ocults, en cas de ser possible, millor endur-se'ls. Intentar també estacionar el vehicle en llocs il·luminats i, si és possible, instal·lar una alarma al vehicle.

En cas de veure alguna persona a prop del vehicle en actitud sospitosa o trobar algun cotxe forçat, no tocar res i trucar immediatament al 112. Cal recordar que la venda d'objectes robats és un delicte, per tant en cas de tenir coneixement, cal denunciar-ho.