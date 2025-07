Carlos Baute protagonitzarà el Concert d’Estiu de la Pobla de Mafumet

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Carlos Baute serà el protagonista del Concert d’Estiu de la Pobla de Mafumet. La cita serà el 12 de juliol a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal, en el marc de les Festes d’Estiu del municipi, que s’allargaran fins al setembre. El cantant veneçolà, un dels artistes llatins més reconeguts, oferirà els temes del seu darrer disc Del Caribe soy i repassarà els grans èxits de la seva trajectòria, com Colgando en tus manos, Mi medicina, Amarte bien o Te regalo. Les entrades per al concert ja estan a la venda per 20 euros al web www.poblamafumet.koobin.cat.

El Concert d’Estiu s’ha convertit en una cita imprescindible, amb noms destacats com Antonio Orozco, Jarabe de Palo o Rosario Flores, i enguany suma Carlos Baute a la llista d’artistes. L’actuació promet una vetllada plena d’energia i ritme caribeny, amb una posada en escena pensada per fer ballar el públic. L’Ajuntament anima tothom a sumar-se a una nit de música i festa que farà vibrar la Pobla. El concert forma part d’un estiu carregat de lleure i bon ambient per a tothom. La cita vol ser també un punt de trobada per a amics i famílies, amb espais pensats per gaudir de la música en un entorn segur, festiu i acollidor.