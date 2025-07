Altafulla reforça la platja amb els reservoris dunars i prescindeix de la sorra de Torre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Altafulla ha començat a moure sorra de la platja de la Paella per reforçar la part central, davant la zona de les Botigues de Mar. Ho fa amb la sorra acumulada als reservoris dunars de Voramar i a la zona del Club Marítim, davant la negativa de l'Ajuntament Torredembarra del transvasament de sorra. En total, es mouran uns 700 metres cúbics, menys de la meitat del que s'havia previst amb l'arena del municipi torrenc.

La coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntadas, ha dit que és una aportació per fer un manteniment «mínim» del litoral i ha carregat contra la decisió de Torredembarra de portar el projecte a la Fiscalia. Considera que la possible afectació al corriol comanegre és una «excusa» i que volen «allargar els terminis».

La problemàtica sobre la falta de sorra a la platja de la Paella d'Altafulla i la sostracció d'arena del port de Torredembarra ha enfrontat els dos municipis. L'actuació s'havia de fer a inicis de juny, tenia l'autorització de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral i l'informe favorable del servei provincial de Costes, però el govern torrenc va portar la proposta a la Fiscalia de Medi Ambient. Segons Torredembarra, el projecte podia afectar a la nidificació del corriol camanegre, una espècie protegida.

Després de reunir-se els dos implicats, Altafulla ha decidit reforçar la platja només amb la sorra dels reservoris dunars i del Club Marítim de la mateixa població. Des d'aquest dimarts al matí, maquinària pesant està extraient-ne per dipositar-la en la part central, l'espai que més s'erosiona cada any. Els treballs s'allargaran fins dimecres i la coalcaldessa assegura que es tracta d'un «manteniment de mínims». S'hi abocaran 700 metres cúbics de sorra, però «en farien falta uns quants més», diu Muntadas.

La previsió inicial era agafar entre 1.500 i 2.000 metres cúbics del port de Torredembarra, però la denúncia a Fiscalia ha paralitzat l'extracció com a mínim sis mesos. Muntadas ha acusat l'Ajuntament de Torredembarra de «jugar amb els terminis», volent «allargar» el procés. L'equip de govern torrenc no ha volgut fer declaracions.

La coalcaldessa ha advertit que en cap cas renuncien de la sorra del poble veí i ha manifestat que quan acabi la pròrroga i tinguin el permís corresponent d'un any, faran l'extracció quan ho «necessitin».

«L'excusa» del corriol camanegre

En la denúncia a Fiscalia, Torredembarra al·legava que a prop hi ha una zona de nidificació del corriol camanegre que calia preservar. Muntadas creu que és una «excusa» perquè la maquinària passaria a 200 metres de l'espai protegit. A més, ha afegit que per aquell tros «cada dia hi passa una neteja mecànica amb tractor, passant a escassos metres d'aquest niu». També ha recordat que allà hi ha una guingueta.

Unes setmanes enrere i a través d'un comunicat, l'Ajuntament de Torredembarra mostrava el seu malestar pels «efectes negatius» que va tenir l'extracció de sorra l'any passat, quan es van agafar 14.000 metres cúbics. Explicaven que s'ha generat una depressió de 13.000 metres quadrats a la platja, que s'omple d'aigua cada cop que plou o hi ha temporal de mar i impedeix usar instal·lacions com passeres, punts de salvament o guinguetes.

Muntadas ha dit que enguany «no s'anava a excavar, sinó a raspar» i que la quantitat era molt menor. «L'any passat es van treure molts més metres que no van anar aquí, sinó que van anar principalment a la platja Llarga», a Tarragona, ha apuntat.

Regressió del litoral

La coalcaldessa ha afirmat que el reforç de la platja amb sorra dels reservoris dunars és gràcies a la gestió del litoral «basada en la natura» que ha fet l'actual equip de govern. «Estem en un context de canvi climàtic i de regressió del litoral», ha asseverat. Per això, ha reclamat una «estratègia global» des del servei de Costes de l'Estat i del Departament de Territori. Creu que així «s'evitarien conflictes» com l'actual.

L'altafullenca també ha aprofitat per reclamar a l'Estat que tregui a licitació l'estudi per trobar una solució per mitigar la regressió de la platja. La UPC ja va fer un informe amb imatges de satèl·lit, i des de Costes van afirmar que en tenien prou i que pròximament publicarien la licitació. Paral·lelament, la universitat continua fent barimetries i preveuen que l'any vinent tinguin enllestit l'informe final.