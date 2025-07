Unió de Pagesos desconvoca la tractorada i el tall a l’AP-7 a Constantí previstos per avui

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha desconvocat la tractorada i el tall de l’AP-7 a Constantí després d’aconseguir el compromís del conseller d’Agricultura per tal que la setmana vinent surtin publicades les ordres de sequera del 2024 i la que ha de permetre l’arrencada dels arbres morts per sequera (1.800 hectàrees) per recuperar-ne el potencial productiu. La pagesia necessita liquiditat per fer front a la campanya agrària, que ja ha començat.

El sindicat seguirà vetllant per la publicació d’aquestes ordres en el període compromès, així com pel compliment d’altres qüestions pendents, com ara el suport pels danys de les pedregades del 2025. Cal recordar que a la Plana de Lleida s’han registrat deu calamarsades amb danys a la fruita dolça i cereals des del 19 d’abril fins el 22 de juny.