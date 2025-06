Torredembarra incorpora novetats destacades a la Festa del Quadre 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Torredembarra va presentar ahir la programació de la Festa del Quadre 2025, que se celebrarà del 4 al 19 de juliol. Enguany, la festivitat arriba amb novetats destacades, com la renovació del format de la processó del 15 de juliol, que guanyarà recorregut i eliminarà l’anada. La proposta manté els actes tradicionals i incorpora activitats culturals, lúdiques i esportives per a tots els públics, arribant a la quarantena d’actes.

Enguany, la Festa del Quadre inclou activitats commemoratives de tres aniversaris destacats dins del Seguici Popular: el 25è aniversari del Ball de Pastorets (12 de juliol), el 30è aniversari de la Mulassa (26 de juliol) i la continuació dels 50 anys dels Nois de la Torre (10 de juliol).

També s’ha consolidat l’espai tranquil amb l’adaptació d’alguns trams de la cercavila i la processó com a espais inclusius per a persones amb capacitats diverses, amb sonorització reduïda i sense elements pirotècnics.

Durant la presentació del programa, l’alcalde, Vale Pino, ha destacat que «la Festa del Quadre és un moment per trobar-nos com a comunitat, per gaudir del carrer, de la cultura i de les tradicions que ens identifiquen».

El primer cap de setmana de festa arrencarà divendres 4 de juliol amb un assaig, sopar i festa dels Nois de la Torre a la plaça del Castell. El dissabte se celebrarà el Concert Cors de Sarsuela i d’òpera al Casal Municipal i diumenge tindrà lloc el festival d’estiu del Coro Rociero Andaluz de Torredembarra i Baix Gaià.

El dissabte 12 de juliol serà la celebració del Ball de Pastorets, qui organitzaran dues plantades i cercaviles. Al matí ho faran els exballadors des de la plaça de Mn. Joaquim Boronat fins a la plaça del Castell. Durant la tarda, el mateix recorregut servirà per fer la celebració oficial del 25è aniversari. A la nit es podrà gaudir del Festival Remember Torredembarra els noranta’.

Diumenge 13 de juliol a la tarda serà moment per la diada castellera amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Nois de la Torre.

El dilluns 14 de juliol, vigília de festa major, arrencarà amb el tritlleig de campanes a l’església de Sant Pere Apòstol i l’enlairament de coets. A la tarda, la cercavila del Seguici Popular Infantil sortirà des de la plaça de l’Escorxador i recorrerà els principals carrers de la vila fins a tornar al punt de sortida.

A partir de les 22 hores es podrà seguir el correfoc. La nit cantarà amb una doble sessió musical, amb l’orquestra Vancouver al Casal Municipal i l’Encanto del Loco i La Mitjanit a l’aparcament de Mañé i Flaquer.

El dia de la festa estarà marcat per les Matinades i el Solemne Ofici a l’església de Sant Pere Apòstol. La renovada processó votiva del Quadre de Santa Rosalia sortirà a les 19 hores del mateix temple. Es disposarà d’espais reservats per persones amb mobilitat reduïda i una zona tranquil·la entre el carrer de Santa Rosalia i el de Gibert.

Les festes de Torredembarra clouran amb els actes vinculats a la celebració de la Mare de Déu del Carme. El dimecres 16 de juliol tindrà lloc la missa a l’església de Sant Joan Baptista. El dissabte 19 de juliol se celebrarà la tradicional processó de la verge dels pescadors a Baix a Mar.