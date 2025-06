Arxivada la denúncia presentada contra Francesc Larios, exalcalde de la Pobla de Montornès

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 7 del Vendrell ha arxivat la denúncia presentada per l’Ajuntament de la Pobla de Montornès contra l’exalcalde Francesc Larios per una presumpta apropiació indeguda. Segons la resolució judicial, que ja és ferma i ha estat notificada a les parts, els fets denunciats no presenten indicis de delicte ni s’ha acreditat la seva comissió, i per aquest motiu s’ha decidit no continuar amb la causa penal.

La denúncia, interposada per l’actual batllessa Yolanda Sayago, ha estat arxivada setmanes després de ser presentada. Larios ha expressat la seva preocupació per l’ús, al seu parer, instrumental de les institucions judicials amb finalitats polítiques, i lamenta les conseqüències que aquestes acusacions han pogut tenir sobre la seva imatge pública i personal. «Confio plenament en la Justícia, que ha posat fi a unes acusacions infundades que només pretenien perjudicar-me. Però també crec que no pot sortir gratuït atacar la reputació d’una persona per interessos partidistes», ha afirmat.