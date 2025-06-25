Successos
Detenen un home i denuncien una dona per cometre robatoris en un hotel de Salou
La parella aprofitava que s’hi allotjaven amb els seus fills menors per sostraure mòbils i altres objectes
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del diumenge a Salou un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte de furt. La seva parella de 25 anys, va ser denunciada penalment pel mateix fet. Pels volts de les 21.00 hores de dissabte passat, una patrulla de paisà dedicada a tasques de prevenció de delictes i furts a establiments hotelers i d’oci, va rebre l’avís per part d’un establiment ubicat al carrer Logronyo de Salou.
Els agents van ser informats que una persona va denunciar haver estat víctima de la sostracció de la bossa amb les seves pertinences a la zona de piscina d’aquest complex turístic. Els mossos hi van desplegar ràpidament més efectius per tal d’efectuar una vigilància discreta sobre els dos sospitosos, als quals van identificar a través del sistema de videovigilància de les instal·lacions.
Les imatges van delatar una família formada per una parella i tres menors els quals es desplaçaven junts per tal de no aixecar sospites. Mentre ell sostreia els objectes de valor, la dona els traslladava a l’habitació on pernoctaven. Un cop allà, van embolicar fins a cinc telèfon mòbils d’alta gamma amb paper d’alumini per traslladar-los seguidament fins a un vehicle estacionat a l’exterior.
Els mossos van trobar-los diverses ulleres sostretes, mentre que els telèfons els van localitzar amagats sota la roda de recanvi que hi havia al maleter del vehicle estacionat al carrer Murillo. L’home va prendre tot tipus precaucions com la d’evitar que poguessin trobar-li a sobre la clau d’un turisme, ja que la va ocultar en una de les rodes.
En comprovar que els lladres anaven acompanyats de tres menors, els mossos van decidir denunciar penalment la dona, mentre que ell va quedar detingut per aquests fets unes hores després. L’home, va passar aquest dilluns a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.